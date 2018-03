Brasil confirma su recuperación económica tras crecer un 1 % en 2017

La recuperación de la economía brasileña es un hecho después de dos años desastrosos, en los que encadenó sendas caídas del 3,5 por ciento del PIB.



Por el momento, es aún una mejoría tímida, de apenas un 1 por ciento del PIB a lo largo del 2017, según los datos oficiales dados a conocer este jueves. Pero los síntomas confirman la ruptura de un persistente ciclo negativo en el mayor país de América Latina, con repercusiones en la economía de toda la región, y han devuelto el optimismo al Gobierno y a los agentes económicos.

El impulso al crecimiento tiene algunos factores coyunturales, como la extraordinaria cosecha agrícola del 2017, que favoreció un avance del 13 por ciento en ese sector. La tendencia se reforzó con un leve aumento del consumo de las familias, un 1 por ciento, pero el dato adquiere mayor importancia si se tiene en cuenta que en el 2016 había bajado un 4,3 por ciento. La industria, sin embargo, permaneció estancada, mientras que la mejoría del sector servicios fue también discreta, de un 0,3 por ciento.



“En otro país que estuviese creciendo, un aumento del PIB del 1 por ciento sería considerado malo, pero, para quien viene de una secuencia de dos años de recesión, es un resultado excelente”, resumió Mansueto Almeida, secretario de Seguimiento Económico del Gobierno.

Para este año, las expectativas de crecimiento se sitúan en torno a un 2 por ciento, según organismos internacionales como el FMI y la Ocde, aunque los economistas brasileños son más optimistas y creen que se podía situar cerca del 3 por ciento.



El Gobierno, empezando por su presidente, Michel Temer, aprovechó el dato para defender que el país ha entrado en un nuevo ciclo favorable. El dato del PIB llega en un momento en que el Ejecutivo sufrió algunos reveses de las agencias internaciones de calificación después de desistir del proyecto estrella de su programa de reformas liberales, el que pretendía recortar el gasto en el sistema de pensiones.



El mayor problema para el Gobierno, sobre todo en un año electoral, es que la recuperación aún no ha llegado a una mayoría de ciudadanos comunes y que el paro, pese a moderados descensos en los últimos meses, continúa en máximos históricos, con 12,7 millones de desempleados.



Por el contrario, Gobierno y empresarios resaltan otro dato histórico, en este caso mínimo, el de la inflación, que cerró el 2017 con un 2,95 por ciento en un país donde las alzas descontroladas de precios evocan viejos fantasmas. La CNC prevé que 20.700 nuevos establecimientos serán abiertos este año, tras registrar una disminución de 19.300 el año pasado y de que un total de 226.000 tiendas fuesen cerradas entre 2015 y 2016.



“Estamos muy seguros de que la economía está recuperándose”, dice Fabio Bentes, economista jefe de la entidad, que prevé crecimiento del 5,1 por ciento de las ventas este año. La Cámara Brasileña de Industria de la Construcción (CBIC), por su parte, celebra el crecimiento del 9,4 por ciento en las ventas en el 2017, con reducción de ‘stock’ de inmuebles a la venta, la primera desde el primer trimestre del 2016.



El optimismo, sin embargo, no oculta que Brasil tardará mucho tiempo aún en recuperar la pujanza previa a la crisis, en un país que entre el 2011 y el 2013 se planteaba el pleno empleo como un objetivo realista.



“La mejoría ya se observa hace algún tiempo, pero el sentimiento está matizado porque aún no han cicatrizado las heridas dejadas por la recesión, los escándalos de corrupción y las turbulencias políticas”, evalúa Gustavo Franco, socio fundador de Río Bravo Inversiones.



“Tenemos todas las condiciones para remontar. Pero aún no es una embarcación con las velas plenamente al viento, porque las empresas todavía tienen desconfianza del ambiente de negocios”, añadió Franco.

CARLA JIMÉNEZ

