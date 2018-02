Cesantías tuvieron el mayor crecimiento en 4 años

El crecimiento anual de 10,9 por ciento registrado este año en el recaudo de las cesantías de los trabajadores formales del país es el más alto de los últimos 4 años, según lo dio a conocer ayer la Superintendencia Financiera.



Hasta la media noche del pasado 14 de febrero, los empleadores consignaron un total de 7,33 billones de pesos en las cuentas de los afiliados a los fondos privados (AFP), así como en el Fondo Nacional de Ahorro (FNA), cerca de 722.000 millones más que en igual fecha del 2016.

El año pasado. el recaudo de cesantías correspondientes al 2016 creció 7 por ciento, por lo que en la Superfinanciera consideran que la dinámica observada este año estuvo asociada a “un mejor desempeño del mercado laboral colombiano durante 2017, dado que son un beneficio que reciben únicamente los trabajadores formales”.

Solo el número de afiliados a los fondos privados (Protección, Porvenir, Old Mutual y Colfondos) llega a los 7,2 millones, trabajadores a quienes su empleadores les consignaron en sus cuentas individuales cerca de 5,6 billones de pesos, esto es, el 75,8 por ciento del recaudo total de este año.



Los restantes 1,8 billones (24,2 por ciento) se consignaron a los afiliados al FNA, de los cuales 46,3 por ciento proviene de trabajadores del sector público y 53,7 por ciento de empleados del sector privado, indicó la entidad.



Datos oficiales indican que, de los recursos que llegaron a los fondos privados, el 38 por ciento fueron a la AFP Porvenir, cuyo recaudo creció 12,1 por ciento anual.

Por su parte, la AFP Protección participa con el 29 por ciento de ese recaudo total, mientras que las consignaciones del fondo aumentaron 13,3 por ciento este año.

La cuota de Col fondos en ese recaudo es del 8 por ciento; la de Old Mutual, del 1 por ciento, mientras que la del FNA alcanzó el 24 por cuento.



El crecimiento de estos fondos en materia de recaudo de cesantías este año fue de 7,3 por ciento en Colfondos, de 12 por ciento en Old Mutual y del 7,6 por ciento en el FNA.

Así, con esta operación, el saldo de los recursos de cesantías administrados por las AFP, al 14 de febrero de 2018, ascendió a 15,55 billones de pesos, 48 por ciento más que la cifra de finales del año pasado.



