Exportaciones de la industria TI crecieron 378 % en 5 años

La alianza entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) y ProColombia ha permitido impulsar la incursión de las industrias TI y creativas digitales colombianas en los mercados internacionales.

Según el estudio ‘Statista’, que tiene en cuenta los segmentos de música digital, videojuegos y publicaciones electrónicas, para el año pasado, el ingreso asociado al mercado de medios digitales a escala internacional alcanzó los 84.299 millones de dólares y, para el 2021 se espera que supere los 118.000 millones de dólares, lo cual significa una expectativa de incremento del 7,1 por ciento en los próximos cinco años.



Teniendo en cuenta el auge de estas industrias, y con el fin principal de contribuir al crecimiento económico, las dos entidades gubernamentales crearon en el 2012 el convenio Colombia Bring It On, con el que, a la fecha, 2.863 empresas nacionales han encontrado apoyo para incursionar en el mercado exterior, con un incremento del 378 por ciento en sus exportaciones.



Una de ellas es Digital Partners Group. Su CEO o director general, Darío Palacio, asegura que en los últimos dos años esta alianza le ha sido de mucho provecho para su empresa. “Al principio recibía muchas invitaciones a viajes y eventos, pero la verdad es que no entendía muy bien para qué me podían servir, pero el año pasado asistí a una rueda de negocios en Miami, y eso me hizo poner el foco en mercados de Centroamérica, y, más allá de eso, se abrieron las conversaciones con países como Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador”, cuenta Palacio, con más de 18 años de experiencia en el desarrollo de productos digitales.



Las ruedas de negocios –en las que los empresarios pueden concretar citas con posibles compradores, inversionistas y aliados comerciales– forman parte de las estrategias del convenio, que también han contemplado la creación de 11 apuestas productivas regionales, llamadas Cluster TIC, cada una con un foco específico, teniendo en cuenta la estrategia de especialización local.



Sumado a esto, también se ha hecho énfasis en las certificaciones de calidad de reconocimiento internacional, que son específicas para esta industria y en las que cada vez están más interesadas las empresas del sector, con miras a la competitividad internacional.



El ministro de las TIC, David Luna, destacó el engranaje que se logró con ProColombia, el cual redundó en los exitosos resultados para las empresas digitales. De acuerdo con Luna, la agencia cuenta con una red de oficinas comerciales a nivel nacional e internacional y con el recurso humano capacitado para asesorar a los empresarios que tengan interés en exportar.



“Esto con el fin de cumplir con el objetivo de dar a conocer a nivel mundial la oferta que tienen las industrias de tecnologías de la información y las creativas digitales, e ingresar con éxito a los mercados internacionales en el área de la economía digital”, puntualizó.



Por su parte, Felipe Jaramillo, presidente de ProColombia, destaca que, gracias al convenio, “la industria colombiana de tecnologías de la información y contenidos digitales llega a mercados como el sudeste asiático, África, Europa y Norteamérica, compitiendo con éxito con grandes proveedores internacionales de tecnología y destacándose por su capacidad de respuesta y de adaptación a las necesidades de los clientes”.



Para esto, los programas de capacitación han sido claves, en tanto les han permitido a las empresas mejorar su pitch, o forma de presentar su proyecto en los mercados del exterior.



El funcionario señala que en el 2017, a través de la estrategia Colombia Bring It On Tour, se hizo un esfuerzo para dar a conocer en el ámbito regional herramientas que les permitieron a las empresas analizar diferentes modelos de negocios para su internacionalización, así como para monetizar la innovación y conocer información sobre el régimen tributario y planes de mercadeo y comercialización, entre otras.

La campaña

Aunque el convenio Colombia Bring It On está desde 2012, apenas hace tres años se lanzó la campaña, en el marco de una rueda de negocios en Nueva York y con el lema ‘Aquí lo hacemos posible’.



Su página, www.colombiabringiton.co y su perfil en Twitter y Facebook han servido de ventana para dar a conocer las diferentes acciones del convenio, al tiempo que difunden información sobre convocatorias de ferias, eventos y ruedas de negocios. En 2015, la campaña se presentó en México y Canadá y en 2016 en Perú.



Con la campaña, este año, Colombia fue sede del Congreso HIMSS, evento especializado en e-health (salud electrónica). Reconocidos conferencistas internacionales expusieron innovaciones que marcan el presente y futuro de las prácticas de la salud asociadas a tecnologías de la información, así como las certificaciones que las avalan.

Con presencia en eventos

Febrero. El GSMA Mobile World Congress es la exhibición más grande del mundo en materia de la industria de las telecomunicaciones, en Barcelona.



Marzo. El GDC, en San Francisco (Estados Unidos), es la más grande reunión de desarrolladores de videojuegos, enfocada en el aprendizaje y el networking.



Agosto. En Colonia (Alemania), el Gamescom reunió más de 345.000 visitantes, 6.000 periodistas y 700 expositores de 88 países, alrededor de los videojuegos.



Septiembre. En Miami (Estados Unidos), 23 empresas colombianas participaron en CLAB, uno de los eventos de networking más importantes del mundo.



Octubre. El Mipcom es un evento dirigido a la industria de la televisión, en Cannes (Francia). Esta vez contó con la participación de 17 empresas colombianas.

Inversión millonaria para internacionalización

Durante el período comprendido entre el 2012 y el 2017 se han invertido más de 9,7 millones de dólares para la internacionalización de las empresas de TI y de las industrias creativas digitales.



Las beneficiadas han sido más de 2.800 empresas que han generado negocios spot (ventas inmediatas) por el orden de los 45,6 millones de dólares, y expectativas de negocios por 585 millones de dólares.



Más de 530,4 millones de dólares en exportaciones en este sector fueron certificadas, logrando así un incremento histórico si se comparan los resultados de este año, hasta el 30 de noviembre, con los del 2012.



Gracias a esto, en los últimos cinco años, este sector de la economía colombiana ha tenido un crecimiento del 16,4 %, y actualmente cuenta con más de 6.000 empresas y genera más de 110.000 empleos a escala nacional, además de representar el 1,53 % del producto interno bruto del país.



“Los resultados del convenio entre ProColombia y Mintic son muy positivos. Desde su puesta marcha, en 2012, las exportaciones del sector han registrado un crecimiento de 371 %, impactando a más de 2.800 empresas”, señaló Felipe Jaramillo, presidente de ProColombia, quien también aseguró que al trabajar de la mano con los empresarios, para facilitar su proceso de internacionalización, se logró la promoción de esta industria nacional en ruedas internacionales, “identificando oportunidades de negocios en mercados como Estados Unidos, México, Centroamérica, Perú, Chile, España y Brasil”, puntualizó.



Para el 30 de noviembre de este año, las exportaciones de TI certificadas fueron a 35 países; los más destacados fueron Estados Unidos, con 53 millones de dólares; Honduras, con más de 17.000 millones de dólares, y Argentina, con más de 10.000 millones de dólares.



En cuanto a las exportaciones de las industrias creativas, los principales mercados fueron: Estados Unidos, con más de 36.000 millones de dólares; México, con más de 6.000 millones de dólares, y Francia, con más de 3.000 millones de dólares.



Este año, más de 600 nuevas empresas resultaron beneficiadas gracias al convenio entre ProColombia y Mintic para apoyar la industria de las TI en el país.



