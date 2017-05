Las 29 firmas colombianas con activos en Panamá que impulsan fusiones

La obligación de declarar los activos que se tienen en el exterior habría apurado en el país durante los últimos meses 29 fusiones de compañías colombianas con filiales o sociedades matrices establecidas en Panamá.



Se trata de integraciones de sociedades jurídicas que están absorbiendo filiales o matrices domiciliadas en el país vecino y repatriando portafolios, que ahora están en cabeza de empresas locales.



Según datos recopilados por EL TIEMPO, los activos de las firmas panameñas absorbidas por las colombianas suman unos 370.000 millones de pesos (125 millones de dólares).

El asunto es que, como lo dicta la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el 22 de mayo es la última oportunidad para declarar, sin sanciones económicas, activos de colombianos en el exterior que no han sido reportados.



Los anuncios de estas fusiones han coincidido con una baja en el flujo de capitales entre Colombia y Panamá.



De hecho, cifras publicadas por el Banco de la República indican que la inversión del país vecino, que en una proporción es de colombianos, disminuyó el año pasado 16,4 por ciento respecto al 2015, a 1.387 millones de dólares, el nivel más bajo desde el 2009.



Por su parte, la inversión colombiana en territorio canalero, incluida la de grandes conglomerados financieros e industriales que tributan bajo la ley de ese país, bajó de 748 millones de dólares en el 2015 a 196 millones de dólares el año pasado, es decir, el 73,8 por ciento, un nivel que no se registraba desde el 2010.



Tras duros rifirrafes de las autoridades económicas de Colombia con las de Panamá en los dos últimos años, para evitar que ese país esté en la lista de paraísos fiscales, se aceptó un acuerdo contra la doble tributación, que incluye una cláusula de intercambio de información fiscal, conforme a los estándares de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde). No obstante, el país vecino aplicará la normativa solo a partir del 2018.



También, a partir de septiembre del presente año, Colombia va a intercambiar información tributaria con 106 países en el marco de la convención de la Organización Mundial del Comercio (OMC).



En concepto de la Dian, esto va a facilitar el acuerdo con Panamá, pues es miembro de la OMC y acepta ese mecanismo para la resolución de conflictos.



La entidad también señaló que el intercambio de información a través de EE. UU. va a permitir visibilizar cuáles son los bienes que tienen los colombianos en el exterior. Pero a pesar de la disminución en la circulación de capitales entre Colombia y Panamá, este país es el segundo mayor inversionista en el nuestro, con unos 21.718 millones de dólares al cierre del 2016, lo que representó el 13,2 por ciento del stock total de inversión extranjera directa (IED), que sumó 166.661 millones de dólares.



Según el portal www.losdatos.com, con base en Banrepública, la exportación de capitales a Panamá es también representativa: suma 8.121 millones de dólares, lo que significa 15,5 por ciento del ‘stock’ y el primer destino.

Algunas movidas

1. Visión Colombia Inmobiliaria S. A. S. (Bogotá) absorbió a Vision Associates Corporation, que tenía activos por 80.285 millones de pesos.



2. Inversiones Pou S.A.S. (Bogotá) absorbió a Poupon Resources, que tenía activos por 56.041 millones de pesos.



3. Amalfi Botero y Compañía S. A. (Bogotá) absorbió a Sunny Seas Corporation, Vardon Holdings y Danver International, que tenían activos por 47.441 millones de pesos.



4. Sociedad Invervalore S. A. S. (Cali) absorbió a All Assian Group y Cardinburg Investments, con activos por 24.792 millones de pesos.



5. Inversiones Mare Nostrum S. A. S. (Bogotá) absorbió a Resyn Ventures, y elevó sus activos de 15.668 millones a 34.257 millones de pesos.



6. Inversiones y Construcciones EMA S. A. S. (Bogotá) absorbió a Top One Corporation. Sus bienes suman 20.351 millones de pesos.



7. Terra Media S.A.S. (antes Legolas Ltda. y domiciliada en Bogotá) se integró a Frodo S.A., firma con base en Panamá, que tenía activos por 11.346 millones de pesos.



8. Inversiones Santa Cristina S.A.S. (Bogotá) absorbió a Santa Ana Assets International, que contaba con activos por 10.927 millones de pesos.



9. Inversiones Siboney S.A.S. (Bogotá) se integró con Coverbridge Holding, que tenía activos por 10.927 millones de pesos.



10. City Proyectos S.A.S. (Bogotá) absorbió a Bandele Equity, que tenía activos por 9.810 millones de pesos.



11. Inmobiliaria Vitruvio S. A. S. (Bogotá) absorbió a ACDG Investments, con activos por 9.342 millones de pesos. Tras la integración, el mayor accionista de Inmobiliaria Vitruvio es La Grotta Development S. A., con el 78,7 por ciento.



12. Rivendell S.A.S. (Bogotá) absorbió a Building Brokers, que tenía activos por 8.932 millones de pesos.



13. Inversiones C&M S.A.S se fusionó con Gifford Group y Saphiro Group Corporation, que sumaban activos por 8.657 millones de pesos.



14. Luma Inversiones S.A.S. (Bogotá) absorbió a Tadore International, que tenía activos por 6.012 millones de pesos.



15. Joma Inversiones S.A.S. (Bogotá) absorbió a Mabec’s Ranch, que también tenía activos por 6.012 millones de pesos.



16. Inversiones Samán del Valle S.A.S. (Cali) absorbió a Spencer Invest & Trade, que tenía activos por 5.077 millones de pesos.



17. Inversiones Picadero S.A.S. (Bogotá) absorbió a Solarium Investments Group y Shorebay Offshore, y elevó sus activos en 5.074 millones de pesos.



18. Plexa Holding S. A. S. (Bogotá) anexó a Grisart Network Corporation, con activos por 5.675 millones de pesos. Tras la fusión y las eliminaciones contables, la primera quedó con activos por 5.944 millones de pesos.



19. Scorpio Inversiones S. A. (Bogotá) absorbió a Courtlake Holdings, y elevó sus activos de 141.793 millones de pesos a 141.809 millones de pesos, pues se trata de 6,9 millones de acciones en circulación de la primera.



20. Inversiones Brancusi S.A.S. (Bogotá) absorbió a Shorobe Capital, que tenía activos por 4.554 millones de pesos.



21. Esferd Andina S. A. S. (Bogotá) absorbió a Cloghore Ventures, que tenía reportados activos en Panamá por 3.657 millones de pesos. También integró las firmas panameñas Brockville Corporation y Ellwood Ventures.



22. Inversiones La Castellana S.A.S. (Bogotá) absorbió a Lion Stone, que tenía activos por 4.017 millones de pesos.



23. Notilex S. A. S. (Bogotá) absorbió a Andean Halley Corporation, que tenía activos por 3.175 millones de pesos. Tras la operación, Notilex acumuló bienes por 5.330 millones de pesos.



24. Kadell de Colombia S. A. S. (Bogotá), que elabora equipos en el sector de alimentos, absorbió a Fabbrika Holding, con activos por 2.535 millones de pesos.



25. Finvest y Cía. S. C. A. (Bogotá) absorbió a Harco Ventures (Panamá), con activos por 120 millones de pesos. Luego repartió los bienes entre las firmas colombianas Grupo Magnolio, Inversiones Devon y Bodecos.



26. Inversiones San Estebán S.A.S. (Bogotá) absorbió a Sundance Asset International, que tenía activos por 142 millones de pesos.



27. Tempora Trade Inversiones Limitada (Bogotá) absorbió a Tempora Trade Corporation, que tenía activos por 525 millones de pesos.



28. Etila S.A.S. (Cali) absorbió a Adeney Overseas y Centroamérica Retail, que tenían activos por 444 millones de pesos.



29. Inversiones Tulan S.A.S. (Bogotá) absorbió a Worsford Enterprises, que tenía activos por 120 millones de pesos.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS