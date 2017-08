Crece la inversión extranjera

28 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia confirma que entre 2010, y lo corrido de 2017, el valor estimado de las inversiones extranjeras sumó USD$4.174 millones. Esos capitales llegaron a los sectores metalmecánico, retail (comercio minorista), agroindustria, bienes y servicios petroleros, astilleros, químicos, infraestructura y moda, entre otros. Se presupuesta que esos negocios impulsaron la creación de 13.756 puestos de trabajo.



Los departamentos de la costa Caribe directamente beneficiados con los capitales extranjeros son: Atlántico, Bolívar y Magdalena. En total son 111 firmas foráneas que se están estableciendo en el norte del país.

Barranquilla y Cartagena, líderes



La directora ejecutiva de ProBarranquilla, Ana María Badel, explica que las ciudades caribeñas se constituyen en un referente para el desarrollo de inversiones en sectores que jalonan progreso y actividades de emprendimiento de manera indirecta.

“Barranquilla, Cartagena y Santa Marta están en una etapa de transformación con el acondicionamiento, reubicación y remodelación de centenares de empresas”, afirma la señora Badel.



Atlántico, como departamento y la capital Barranquilla, ha recibido en el último lustro, alrededor de USD$3.057 millones y generó alrededor de 17 mil empleos. Los estudios de Pro-Barranquilla y la Cámara de Comercio de la ciudad prevén que para el año próximo se asentarán diez proyectos hoteleros que están alentados por el nuevo Centro de Eventos y Convenciones Caribe Puerta de Oro que ha dinamizado variados sectores de la economía. Firmas como Holiday Inn, Marriot y Andes Plaza se han fijado principalmente en el Caribe colombiano para ampliar sus redes.



En el primer semestre de 2017 sobresalen proyectos como la apertura del Hotel Crowne Plaza, Intercontinental Hotels Group y el Centro Comercial Nuestro Atlántico; además, las compañías Aje Group, de Perú; y Solmico Oil, de Venezuela. Por añadidura, inversores de Estados Unidos y España le siguen apostando a abrir horizontes en la región.



Una gran cantidad de las empresas ubicadas en la costa Caribe distribuyen desde nuestro país producciones para el resto del continente. Empresas como CSP Tubo 360, de Estados Unidos, dedicada a la industria de manufactura en acero y hierro y que se estableció en Malambo; Sykes, dedicada a los call center y administración de clientela, tienen proyecciones de aumento de inversión de alrededor de US$6 millones en los próximos años.



La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, María Claudia Páez, afirma que la inversión extranjera sigue llegando a la ciudad y no solo en el ítem del turismo. “La incidencia de los TLC es fundamental. Tenemos en Cartagena uno de los puertos más eficientes de América Latina, está entre los mejores cinco del área regional. Sectores como el petroquímico, el inmobiliario -reportamos 150 nuevos proyectos inmobiliarios- y el comercio, se establecen y consolidan en la región. La evidencia del crecimiento de Cartagena se aprecia en el aumento de pasajeros que llegan por el aeropuerto.



Tenemos un 12 por ciento más. No solo llegan turistas, hay movimiento de empresarios. En el año 2016 registramos siete mil empresas nuevas y entre 2015 y 2017, adicionamos seis mil nuevas habitaciones para sumar catorce mil en la ciudad”.

Para Invest in Cartagena, Agencia de Inversiones de Bolívar, en la ciudad, empresas como Abocol, Pirelli y Bayer, entre otras, establecieron centros de concentración para distribuir sus productos a países de América Latina. Firmas como Falck Safety Services, el Parque Temático Cartagena Aquapark y Sky Colombia Helicopters se están estrenando en este 2017 en Cartagena de Indias.

Competencias saltan a la vista



Para el analista económico Luis Alfonso Arias Aristizábal, la creciente inyección de capital extranjero en la costa Caribe “va a impactar en sectores estratégicos como el hotelero, infraestructura, servicios portuarios, entre otros, cuyas bondades inmediatas van a ser la generación de empleo y la dinamización de la economía. Y hay que destacar que estas inversiones se dan en momentos difíciles de la economía nacional, como quiera que la disminución de la renta petrolera ha traído una ralentización de la actividad productiva. Es importante mencionar que el proceso de paz va a abrir un trascendental camino para que la inversión extranjera directa se consolide como el primer renglón generador de divisas del país. Y las posibilidades que ofrece nuestra costa Caribe hacen que se afiance como una región competitiva capaz de gestionar eficientemente la inversión extranjera, traduciéndola en mayor bienestar económico y social”.