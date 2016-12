El Niño disparó costo del crédito a termoeléctricas

Mientras lentamente la mayoría de agentes termoeléctricos vienen recuperando sus finanzas de los efectos que dejó el fenómeno del Niño, sumadas las consecuencias este evento climático a otros factores como la crisis de Electricaribe y la incertidumbre por la suerte de la fórmula con la que se remuneran sus ingresos (precio de escasez) también se sintieron en el costo del crédito para estos agentes.



Según la Asociación Colombiana de Empresas Generadoras (Andeg), antes de la sequía, cuyo pico fue entre octubre del 2015 y marzo del 2016, en promedio las tasas de interés que obtenían estos agentes era del orden de DTF más 2 puntos porcentuales, pero ahora dicho nivel está en el DTF más 10 puntos porcentuales.



“El costo del financiamiento cambió radicalmente por el Niño y por Electricaribe”, indicó Alejandro Castañeda, director ejecutivo de la agremiación, quien advierte que por esta razón hoy los inversionistas están viendo los proyectos desde una perspectiva diferente.



En otras palabras, si hoy la DTF está en el 6,94 según el Banco de la República, quiere decir que actualmente el costo del crédito para el sector puede ser cercano al 17 por ciento efectivo anual, cuando antes del fuerte evento climático del Niño podía estar en niveles del 8 por ciento efectivo anual, es decir que ha subido en un 89 por ciento.



“Antes de la crisis, el sector eléctrico era de los que menores tasas de crédito tenía”, recalcó el director de Andeg.

De acuerdo con la agremiación, la inestabilidad regulatoria sobre el esquema de remuneración del sector y los otros factores han incrementado la incertidumbre, lo que hace que las entidades financieras perciban mayores riesgos y los traduzcan incrementando las tasas de interés que cobran, con consecuencias sobre el costo del capital.



Según Andeg, algunas fallas en la regulación hicieron que las generadoras térmicas registraran pérdidas de 730.000 millones de pesos entre el 2015 y el primer trimestre del 2016, a la espera de consolidar el dato de todo el año.

Urgen cambios

Castañeda insistió en que por estas razones, Andeg ha solicitado en diferentes escenarios un ajuste estructural al funcionamiento del mercado eléctrico colombiano, que cumplió 20 años recientemente y cuyas reglas de operación en su mayoría fueron diseñadas por la Creg, en la década de los noventa.



“Hoy no tenemos un ajuste profundo, sino pequeños arreglos, sin pensar en más bien migrar a un modelo más reciente y ya probado en otros países”, indicó.



Lo anterior porque esta incertidumbre no es buena para el sector, puesto que se está afectando la capacidad de traer inversión al país, los costos se están incrementando, los usuarios sufren y se pierde la confianza de la banca.

No obstante la dura situación vivida en el 2016, el gremio recalca que en el primer semestre se demostró que el país cuenta con el respaldo necesario y suficiente para atender a la demanda en los momentos más críticos, como el pasado fenómeno de El Niño.

