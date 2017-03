Contrato de Ruta del Sol II se liquidará de manera bilateral el martes

El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, confirmó que el próximo martes se liquidará el tramo II de la Ruta del Sol.



Se espera que con el proceso, se puedan liberar 100.000 millones de pesos que servirán para pagarles a los obreros y proveedores.



“Con la liquidación se liberarán cien mil millones de pesos que servirán para pagarle a los proveedores y a los obreros, y también a los bancos. Lo que es un gran mensaje al país ya que a pesar de que este proyecto sufrió un golpe de estos, los financiadores y los proveedores no van a sufrir", aseguró Rojas Giraldo.



Además, el funcionario confirmó que tras el traslado presupuestal que se haga de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a Invías, que será de cerca de 400.000 millones de pesos, se podrá salir rápidamente a licitar para no dejar ninguna región sin construir y poder así finalizar el proyecto de Ruta del Sol II.



Vale la pena recordar que el proceso de licitación hace parte de la medida cautelar de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que ordenó terminar de manera inmediata el contrato de concesión de la Ruta del Sol tramo II otorgado al consorcio Odebrecht, involucrado en un escándalo de corrupción.



