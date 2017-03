Contraloría raja manejo del Fondo de ciencia y tecnología de regalías

21 de marzo 2017 , 11:47 a.m.

Justo cuando el Gobierno confirma que tramitará un acto legislativo para usar, por una sola vez, 1,5 billones de pesos de los que no gastó el Fondo de Ciencia y Tecnología, que se nutre con recursos de regalías, la Contraloría General hizo una evaluación a dicho fondo, tras el cual, halló varias incongruencias.

Entre los principales riesgos identificados por la Contraloría están: "altos saldos sin ejecutar ($ 1,5 billones); entidades o instituciones no reconocidas por Colciencias que manejan contratos por $ 600 mil millones; buena parte de los proyectos de ciencia y tecnología ejecutados por contratistas poco idóneos y que no responden a necesidades puntuales de las regiones".



De acuerdo con el organismo de control, hay 33 proyectos por $ 380 mil millones, pero en cinco de ellos, por $ 76 mil millones, no es clara su pertinencia como de ciencia y tecnología, indicó el informe.



Adicionalmente, la Contraloría encontró recursos que debían ir a empresas de emprendimiento, con componentes de innovación y tecnología, y se destinaron a un asadero de pollos y un spa.

REDACCIÓN DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS