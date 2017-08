Esté alerta con las ofertas de empleo fraudulentas

Un país con altas tasas de desempleo, problemáticas sociales latentes y fenómenos migratorios sin control es el escenario ideal para los embaucadores y las ofertas laborales fraudulentas.



Por eso, y pese a la entendible necesidad que las personas puedan tener para conseguir ubicarse dentro del mercado laboral, siempre es muy importante tomarse el tiempo suficiente y ver con detenimiento el tipo de vacantes a las que quiera postularse.

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, las ofertas de empleo falsas más comunes se caracterizan principalmente por ser en extremo llamativas y donde se ofrecen trabajos con unas excelentes condiciones.



Esa cartera señala que las ofertas laborales fraudulentas suelen aparecer en páginas de bolsas de empleo, dan información general, corta y utilizan lenguajes atractivos para que crean interés en los posibles aspirantes.



El vocero cita como ejemplo una que dice: “La escasez de profesionales, personal técnico y auxiliar de servicios ha generado que los países tomen medidas para contrarrestar la falta de personal, las vacantes de esta oferta son para trabajar en el exterior, excelentes oportunidades laborales, buena remuneración, horas legales de trabajo, y apoyo financiero para gastos de viaje, enviar documentos de identificación y personales al correo…”.

Parece serio

A estos aspirantes, generalmente, los hacen inscribir en la oferta, les piden la hoja de vida o información personal a través de un correo electrónico proporcionado por la oferta.



Posteriormente, reciben respuesta por la misma vía, a su correo, en el que se le adjunta un PDF con las características de la vacante, pasos que deben seguir e información útil para la aplicación a convocatorias.



El Ministerio advierte que, en general, esas ofertas tienen la misma estructura, contienen la misma información y procedimientos que se deben seguir.



Lo único en lo que difieren es en el nombre de la empresa, el sector en el que se inscriben y el país de destino de la oferta, pues hasta el lenguaje que utilizan es el mismo.

A EE. UU. y Canadá

Así mismo han identificado que las ‘oportunidades’ de este tipo son propuestas dirigidas para trabajar en el exterior, y que dos de los destinos ofertados más comunes son Canadá y Estados Unidos.



Al ser así, ofrecen intermediación en los trámites de los documentos que exigen, y es allí donde está el negocio para ellos.



Señala, además, que en la mayoría de estas ofertas, los logos y logotipos de las empresas oferentes son de mala calidad, presentan errores de ortografía, una mala redacción, malas traducciones y utilizan lenguaje informal.



Otra característica es que la comunicación entre el intermediario u oferente con el solicitante siempre se hace solamente por medio de correos electrónicos y llamadas.



También, en ocasiones, se les exige a los aspirantes el pago, transferencia o consignación de dinero por concepto de trámites de documentos, certificaciones médicas o de cursos de idiomas.



Según el Ministerio del Trabajo, usualmente el correo electrónico por el cual se comunican usa un dominio genérico, diferente al nombre de la empresa, al tiempo que la mayoría de las compañías que avalan la oferta existen y están legalmente constituidas, lo que confunde al buscador de empleo.



Según los expertos, el problema es que los estafadores utilizan sus nombres ilegalmente para dar confianza a los aspirantes.

Recomendaciones

Con base en la anterior información, es fundamental que los interesados en conseguir un empleo revisen si la oferta es real y si la empresa existe.



Por eso, es mejor comunicarse directamente con la entidad contratante o con el Ministerio del Trabajo para determinar la veracidad de la oferta.



Dude si le solicitan dinero bajo alguno de los siguientes pretextos: agilizar o incluirlo en un proceso laboral, trámite de visa, examen médico, apostilla o legalización de documentos, traducciones oficiales, certificaciones, exámenes o cursos de idiomas.



Esté alerta si le solicitan depositar o hacer giros de dinero.



No confíe si los correos electrónicos de contacto no le pertenecen a los dominios de las empresas y sospeche si la información que le envían tiene errores ortográficos, errores de redacción, lenguaje informal o está en un idioma que no conoce.



Desconfíe si las condiciones laborales son exageradas para su perfil laboral y si le ofrecen como salario una cantidad de dinero desproporcionada.



Y no olvide leer bien las condiciones laborales y la letra pequeña antes de postular y aceptar a una oferta de trabajo.

Líneas para denunciar

Mintrabajo está en la tarea de estar vigilante



Si usted es víctima de un engaño o sospecha de ofertas laborales fraudulentas, el Ministerio del Trabajo pide denunciar a través del teléfono 489-3900, opción 2. Fuera de Bogotá a la línea gratuita 018000-513100. Desde un celular, de forma gratuita, marque al 120.



Jairo Pinilla, director de Performia Colombia, empresa de selección de personal, advierte que se deben prender las alarmas ante ofertas de empleo que dan mucho a cambio de poco. También las que pidan dinero al aspirante. “Una oferta de empleo seria no pide que el candidato pague nada por adelantado”.



Además, sospeche de vacantes que ofrecen trabajar desde la casa por dos horas diarias a cambio de ganancias mensuales del orden de los 2.000 dólares.



“Por lo general se trata de impostores”, advirtió Pinilla.



Y pese a que la tecnología es clave para los procesos de selección, “siempre tiene que llegar un momento en que usted pueda ver a alguien en persona”.



Si no hay ningún contacto personal o una llamada y ya debe comenzar a trabajar, puede comenzar a dudar.



