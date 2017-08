Consejos para aprovechar las rebajas vigentes del comercio

En cuestión de promociones lo primero que debe tener en cuenta el consumidor es que no debe pasarse de un límite financiero, o terminará comprando lo que no necesita.



Sin embargo, no hay que desconocer que ante la crisis económica que ha tenido el país, el ahorro que permiten las rebajas es una ayuda para los compradores. Solo hay que encarar las promociones de manera racional.

En el primer semestre del año, los descuentos del comercio han sido jugosos, teniendo en cuenta que la desaceleración de la economía ha golpeado al sector, debido al bajo consumo de los hogares, como consecuencia del efecto del cambio en la tarifa general del IVA, que pasó del 16 al 19 por ciento, entre otras.



Por eso, el comercio, según Fenalco, seguirá en la segunda mitad del año con grandes rebajas (madrugones, trasnochones, remates y descuentos). Así que prepárese y tenga en cuenta estas recomendaciones.



1.No espere a los últimos días. En general, las ofertas tienen una fecha límite y un número máximo de unidades. Así que, si usted va las últimas fechas, verá los bajos precios, pero ya los productos no serán iguales a los de los primeros días.



2.Apunte a lo que necesita. Para el segundo semestre del año vienen tradicionales promociones en almacenes de cadena. Carlos Hernán Betancourt, director de Acecolombia (gremio de centros comerciales), dijo que aunque se está “en la parte final de la temporada tradicional de descuentos, algunas marcas y sitios mantendrán estrategias individuales”. Además, agrega Betancourt: “En noviembre se realizará el Viernes Negro (Black Friday) para la gran jornada de descuentos de fin de año”.



3. Productos perecederos. En esas fechas, procure comprar artículos perecederos que sabe que necesitará en el resto del año y evite adquirir productos solo porque están en rebaja. Muchos gastan lo que no tienen en lo que no necesitan.

4.Aparte la fidelidad. En ocasiones, muchos consumidores no logran el ahorro de las promociones porque están casados con una marca en particular. Las temporadas de descuentos deben ser propicias para que pruebe otras referencias que lo convenzan de cambiarse. Entonces su ahorro no solo será en ese momento, sino en futuras compras.



5.No le dé la espalda a lo nuevo. Algunas promociones se pueden dar porque las empresas están tratando de introducir y dar a conocer un producto nuevo.



6.Un plan de compras. Aunque se hable de descuentos, no vaya a asistir al almacén con billetera libre, sin hacer un plan. Es un momento oportuno para comprar detalles a fin de compartir en el Día del Amor y la Amistad o en Navidad, pero, no compre porque sí.



7.Mire hacia abajo. Según las reglas del mercadeo, los productos con los mejores precios no se ubican en el estante a la altura de los ojos del comprador. Cambiar un poco el ángulo le servirá para hallar precios más cómodos.



8.No se enloquezca. Para que la promoción sea un ahorro, tenga en cuenta que la palabra descuento crea en el consumidor un sentido de urgencia y competencia por ganar la mejor oferta o llevarse el artículo al mejor precio y, a veces, comprar cosas que no necesita.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS