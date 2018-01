La vivienda de estrato medio encabeza la lista de compras este año

“Lenta y pausada”. Así ha sido la recuperación del sector edificador, según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), que, de todas formas, prevé que este año iniciarán obra 150.000 viviendas, para un alza de 4,6 por ciento.



Incluso, por el lado de las ventas, el gremio también cree que las del estrato medio aumentarán 15 por ciento, dinámica en la que será relevante el subsidio a la tasa de interés. A estas previsiones se sumaron las de Fedesarrollo y Asobancaria.

En el primer caso, un informe revelado esta semana dice que en el subsector de edificaciones se mantiene la expectativa de crecimiento moderado de 2 por ciento para este año, impulsado –precisamente– por el subsidio a la tasa, que mantendrá el buen momento de la vivienda de interés social (VIS).



Asobancaria, por su parte, considera que después del débil desempeño en el 2017, la construcción presentará un crecimiento cercano al 2,9 por ciento. En particular, “debería observarse una leve recuperación, fundamentada en un ajuste del mercado inmobiliario, en la reducción de las tasas hipotecarias y en el efecto, aún positivo, de los programas del Gobierno”.



Para complementar estas previsiones macro del gremio edificador y de los centros de estudio, EL TIEMPO consultó a varios representantes del sector, a quienes se les pidió que –tras evaluar el tema como personas de a pie y no como empresarios– revelarán en qué invertirían. Los resultados permitieron trazar tendencias.

Mauricio Montañez - Directivo de Colliers International

“El 2018 será de transición. La apuesta podría estar en oficinas y bodegas industriales, donde la finalización de proyectos en las principales ciudades incrementará la oferta. Por su parte, el desmonte de los beneficios tributarios para la hotelería tendrá un efecto en la desaceleración de las inversiones, aunque no se paralizará por completo. En cuanto al segmento residencial, hay que tener claro que la rotación se mantendrá baja, tanto en venta como en arriendo en los estratos 5 y 6, donde también se espera una contracción de los precios para acelerar la demanda. Los estratos medios son una opción para la inversión, así como los proyectos de vivienda social”.

Francisco Paille - Director de la franquicia inmobiliaria Remax

“Este año invertiría en inmuebles residenciales del estrato 3 al 5, y buscaría –con un buen agente inmobiliario– oportunidades en el estrato 6, que el año pasado estuvo un poco golpeado. En los primeros hay muchas opciones y considero que, a pesar de todo, en los rangos más altos también se pueden encontrar alternativas. Geográficamente, enfocaría la inversión, de nuevo, en Bogotá. Aunque ha pasado por momentos complicados, este año tendrá bastante fuerza y se recuperará en materia inmobiliaria”.

César Llano - Consultor de banca de inversión

“Este año compraría locales pequeños, básicamente para comercio de conveniencia en sectores medios de la población (o sea en estratos 3 y 4, donde

se mantiene la demanda de este tipo de inmuebles). Y, en la medida en que los fondos inmobiliarios hagan los ajustes a la valoración de sus portafolios, podría evaluar sus posibilidades. Sin embargo, por ahora mi apuesta estaría en locales comerciales”.

Luis Aurelio Díaz - Gerente del Grupo Oikos

“Invertiría en casas y apartamentos de estrato 3 y también en vivienda social. Primero, porque tienen un precio fácil de manejar y segundo, porque –por ejemplo– al comprar en el estrato 3 y dar con una zona que se consolide, mantenerse no será difícil y tendré la capacidad de pagar la valorización que se genere. Cuando uno invierte en rangos altos (5 y 6), los estratos no migran tan fácil.



Me explico: Colina Campestre, en el norte de Bogotá, hace diez años era estrato 3 y se puso tan interesante que cambió a 4; sin embargo, pasar de un nivel a otro, con los gastos que implicó esto, no fue obstáculo para asumirlos”.

Flavio Romero - Presidente Sociedad Colombiana de Arquitectos

“Voy a asumir el papel de quienes van a comprar por primera vez, pues considero que es clave orientar esa primera inversión. En ese caso, mi apuesta estaría en la oferta de estrato medio; allí, hay una oportunidad con el subsidio a la tasa de interés. Estoy en el grupo de quienes consideran que, aun en medio de los momentos complicados, la finca raíz es una excelente opción que siempre genera valorización. Por ejemplo, compraría sobre planos, para que en el momento en que me entreguen la propiedad haya ganado valor; de hecho, en promedio este puede llegar al 15 por ciento”.

GABRIEL E. FLÓREZ G.

Coordinador Editorial Vivienda

En Twitter: @GabrielFlorezG