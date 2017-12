Definidas las condiciones para ser del régimen fiscal especial

Las armas de la Dian para combatir a evasores de impuestos quedaron fortalecidas con la expedición del decreto que estableció los requisitos para poder pertenecer al Régimen Tributario Especial. Ahora, la autoridad fiscal será la encargada de definir quiénes son merecedores de recibir los beneficios que ello conlleva.

Lo primero que quedó establecido es que ya no serán las propias entidades las que se clasifiquen dentro del régimen especial; cada una de ellas deberá presentar antes del 30 de abril del 2018 los documentos que solicita la Dian para que esta emita una resolución en la que las acredita como parte de dicho tratamiento tributario.



Sin embargo, no cualquier firma puede presentar dichos documentos. La Ley 1819 de 2016 (reforma tributaria) estableció que solo las corporaciones, asociaciones, fundaciones y hospitales sin ánimo de lucro, así como instituciones de educación superior aprobadas por el Icfes, y las ligas de consumidores están facultadas para integrar dicho régimen.



Las entidades que quieran formar este régimen tendrán que diligenciar el registro web que será administrado por la Dian; además, quienes sean admitidos deberán refrendar cada año su permanencia en este, donde se almacenará la información suministrada por los contribuyentes y el cual busca darle transparencia al proceso de calificación.



Así mismo, la norma establece que la principal condición para obtener los beneficios es ser una firma que realice una actividad meritoria. Estas quedaron definidas como aquellas que están destinadas a educación inicial, formal, superior y para el desarrollo humano; salud; cultura; ciencia, tecnología e innovación; actividades de desarrollo social; actividades de protección al medioambiente; prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco; promoción y apoyo a las actividades deportivas; actividades de desarrollo empresarial; promoción y apoyo a los derechos humanos y objetivos de la ONU; actividades de promoción y mejoramiento de la justicia; promoción y apoyo de las Esal y actividades de microcrédito.



Otro de los cambios significativos que introdujo la reforma tributaria es que, con la reglamentación del régimen especial, las Esal serán sujetas a comparación patrimonial. Esto quiere decir que si entre una vigencia y la siguiente hay un incremento significativo del patrimonio, sin que este esté justificado en un aumento de los ingresos, la diferencia entre un año y el otro será sujeto de renta.



Aclara que en ningún caso se reconocerá la aplicación del Régimen Tributario Especial a aquellas entidades que, abusando de las posibilidades de configuración jurídica, defrauden la norma tributaria que sería aplicable, o que mediante pactos simulados encubran un negocio jurídico distinto a aquel que dicen realizar o la simple ausencia de dicho negocio. Según el Estatuto Tributario, se considera abuso cuando el fin principal de la entidad no obedezca a un interés general mediante la realización de las actividades meritorias, sino a una explotación económica con fines de distribución de los excedentes.



También, cuando la remuneración de los cargos de fundadores, asociados, representante estatutario y miembro del órgano de gobierno o de cualquier relación laboral contratada por la entidad le dé derecho a quien emplea su capacidad de trabajo en participar en los resultados económicos de la entidad.



Otro aspecto particular de lo establecido es que los ingresos obtenidos por las entidades admitidas al Régimen Tributario Especial, correspondientes a la ejecución de contratos de obra pública y de interventoría, cualquiera que sea la modalidad de estos, estarán gravados a la tarifa general del impuesto sobre la renta y complementarios. Explica que la entidad estatal contratante deberá practicar retención en la fuente al momento del pago o abono en cuenta. Para determinar el beneficio neto o excedente se tomará la totalidad de los ingresos, cualquiera sea su naturaleza, y se restará el valor de los egresos que tengan relación de causalidad con los ingresos o con el cumplimiento de su objeto social.



La Dian podrá excluir del régimen a aquellas entidades cuyos miembros de junta directiva, fundadores, representantes legales o miembros de órganos de dirección sean declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización de la entidad para la comisión del delito o cuando sean sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública. Las entidades que sean excluidas podrán volver a solicitar su aceptación dentro de este pasados tres años desde su expulsión.



DANIEL GUERRERO

Redactor de EL TIEMPO

dangue@eltiempo.com