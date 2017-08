‘La oferta de vivienda aún es insuficiente’: Mauricio Hernández

La falta de vivienda todavía es un problema por resolver en Colombia si se tiene en cuenta que en la actual década la formación de nuevos hogares por año será de 280.000, frente a los 226.000 de los años ochenta.

Así lo reveló el economista de BBVA Research Mauricio Hernández, quien, en un estudio sobre el sector inmobiliario, concluyó que 2,2 millones de hogares aún tienen déficit habitacional. “Esto significa que en el país la oferta todavía no alcanza a cubrir esa demanda creciente”.



Según Hernández, de esa cantidad de hogares, 1,6 millones necesitan mejoras de vivienda (carencia cualitativa), mientras que el resto de ellos no tienen un techo propio (cuantitativa).



“Con esa realidad como referente, lo que se requiere es que la vivienda de interés social (VIS) siga ganando participación, ya que allí es donde está el 36 por ciento de las ventas totales del país”, agregó el directivo.



En línea con esta tendencia, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) también reveló un estudio en el que, con corte a junio, la comercialización en este segmento, específicamente la oferta entre 50 y 100 millones de pesos, se incrementó 17,9 por ciento frente al mismo periodo del 2016.



La presidenta del gremio, Sandra Forero, anotó que el caso de las casas y los apartamentos de rango medio es diferente, ya que las de más de 100 millones de pesos moderaron el ritmo de comercialización, lo mismo que los rangos más altos.



Pero el déficit no es solo un problema de los más jóvenes y pobres. Según Hernández, “personas con ingresos de más de 4 salarios mínimos mensuales (2,9 millones de pesos), que representan el 5,6 por ciento de los ocupados urbanos (660.000 personas), también reportan déficit cuantitativo”.

A esto, el directivo le suma el mercado de arrendamiento, que en Colombia duplica la media de Latinoamérica: “Hay casi 5 millones de hogares urbanos en arriendo, incrementándose 1,4 millones desde el 2010”, concluyó el representante del BBVA Research.



GABRIEL FLÓREZ

En Twitter: @GabrielFlorezG