El martes se inicia la conciliación de la reforma tributaria

A las plenarias de Cámara y Senado se les acabó el tiempo para sacar adelante el texto definitivo de la reforma tributaria que promete darle al país los recursos necesarios para continuar avanzando en su desarrollo.

La cita para la conciliación, tras la aprobación del proyecto la semana pasada, fue acordada para este martes a partir de las 11 de la mañana, de donde se espera que salga el texto definitivo que pasará a sanción presidencial para convertirse en ley.

El problema para algunos analistas es que el tiempo se agotó, pues solo queda esta semana para dicho trámite y, si bien buena parte del proyecto de reforma tributaria se aprobó sin grandes cambios tanto en Cámara como en Senado, en algunos temas considerados la columna vertebral de este proyecto se mantienen diferencias que deben ser conciliadas ahora, lo que le imprime a la discusión una dosis adicional de incertidumbre.

Entre los temas en los que habrá que limar asperezas están algunos puntos relacionados con las penalizaciones por evasión tributaria, el pago de la seguridad social (salud) para los pensionados, la exención del IVA para los celulares inteligentes que estén por debajo de los 660.000 pesos, el pago de impuesto al consumo para el servicio de datos para las personas de menores ingresos, la reducción del IVA a los aceites y para las motocicletas según su cilindraje.

Para Antonio Navarro Wolff, senador del partido Alianza Verde, en el listado de temas hay varios en los que no serán tan fácil llegar a un consenso, mientras que en otros las diferencias son mínimas.

En su opinión, uno de los temas que promete amplias discusiones es el relacionado con el pago a la salud de los pensionados con mesadas iguales o inferiores a los 4 salarios mínimos mensuales.

“Este es un tema muy sensible, pues se busca que estas personas aporten para su salud solo el 4 por ciento y no el 12 por ciento como ocurre ahora, es decir, que el Estado asuma los 8 puntos de diferencia. En el Senado se hundió esa proposición, pero no en Cámara”, explicó el parlamentario.

El elevado costo de esa iniciativa para las finanzas del Gobierno, unos 1,8 billones de pesos, y el hecho de que en el Congreso avanza un proyecto de ley en ese sentido, hacen prever que esa iniciativa que se agregó al proyecto de reforma no quede en el texto definitivo.

Hernando José Padaui, presidente de la Comisión tercera de la Cámara de Representantes, coincide en que este será un punto de difícil conciliación por las condiciones en que están los pensionados, entre otras, porque a ellos su mesada se les incrementa solo con base en el índice de precios al consumidor (IPC) y no como al resto de trabajadores a quienes también se les tiene en cuenta la inflación.

Temor parlamentario

Otro de los temas candentes será el relacionado con las penalidades por evasión, pues aunque en ambas células legislativas se aprobó el articulado, Navarro Wolff dice que el texto de Cámara es mucho mejor de lo que se aprobó en Senado.

“Lo que aprobó la plenaria de la Cámara es mucho mejor que lo del Senado, incluso allí casi niegan todo lo de penalización a la evasión, se salvó por un solo voto, fue una votación muy enredada. Me da miedo que termine aprobándose algo simbólico”, dijo.

El representante Padaui señaló que también están los impuestos para las motos de cierto cilindraje, pues tanto en Cámara como en Senado se aprobó una exención, aunque con una diferencia que habrá que conciliar. De igual forma, se tendrá que llegar a un consenso frente a los topes para el IVA a los celulares inteligentes, el impuesto al consumo por el servicio de datos para personas de menores ingresos y la rebaja del IVA para los aceites que pasó en Senado pero no en Cámara.

“Nosotros propusimos que a los trabajadores independientes o que prestan sus servicios se les descuente por mensualidades todo lo relacionado a su seguridad social, como sucede con los asalariados, para facilitarles la vida, se aprobó en Senado pero no en Cámara y esto hay que conciliarlo”, indicó Navarro.

Los parlamentarios temen que el Gobierno termine manejando la conciliación del texto definitivo y al final salgan cosas inocuas en temas que son fundamentales para los colombianos, sobre todo, los de menores ingresos.

