Los 17 espectáculos por los que Tuticket.com deberá devolver dinero

16 de noviembre 2017 , 09:19 a.m.

Si en un tiempo máximo de 15 días, luego de notificarse, no ha reintegrado el 90 por ciento de los 381 millones de pesos por la modificación o cancelación de 17 espectáculos, la compañía Tuticket.com podría ser sancionada con el cierre de su sitio en internet.



Así se desprende de la medida que le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a esta empresa, que luego de hacer las indagaciones del caso encontró que aún no ha devuelto dicha suma, correspondiente a 1.910 boletas de diferentes espectáculos desde el año 2015, y que no solo incluyen conciertos con reconocidos artistas, sino hasta un evento de homenaje a las madres y eventos dirigidos al público infantil.

Al señalar que contra la medida no procede ningún recurso de apelación, el organismo de control precisó que por el pliego de cargos formulado el 23 de octubre pasado, se determinó que estas conductas ocurrieron en los años 2015 y 2016.



La superintendencia verificó que Tuticket.com no ha devuelto la totalidad del dinero de los conciertos cancelados de Chino y Nacho, Chayanne, Laura Pausini y Fito Paez, entre otros, que iban a realizarse en varias ciudades del país en el lapso establecido.



Actualmente, en la página de Tuticket.com se ofrecen entradas para el espectáculo infantil Paw Patrol en vivo en Colombia y el concierto de Alejandra Guzmán y Gloria Trevi, que será en febrero del 2018.



Hasta el momento, Tuticket.com Colombia no se ha pronunciado.

Estos son los eventos que originaron la devolución de dinero