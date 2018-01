El país recibirá $350.000 millones por cada dólar que suba el petróleo

Petróleo, la palabra mágica que le dio a Colombia un giro en las finanzas públicas en el 2014, cuando el precio del crudo llegó a 120 dólares, vuelve a generar expectativa.

En medio de la polémica por el panorama futuro de la economía y los ingresos para el Estado, impactados en los últimos dos años por la crisis petrolera (cotización inferior a 50 dólares), el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, lanzó un trino de optimismo, con cálculos de esa cartera.



Aunque las cuentas de algunos analistas auguran que “la olla quedará raspada”, es decir, que el nuevo Gobierno tendrá dificultades para financiar las necesidades del país, las de Cárdenas siguen siendo contrarias. “Antídoto para el pesimismo. Cada dólar de incremento en el precio del petróleo representa, un año después, ingresos fiscales por 350.000 millones de pesos. Mayores precios hoy mejoran escenarios fiscales para el 2019”, estimó el funcionario.

Claro está, este ingreso dependerá de varios vientos a favor de Colombia. Hasta el momento, el barril de crudo ha estado muy por encima de los 51 dólares con los que se hizo el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) en junio del año pasado.



Por ejemplo, este jueves, el crudo de referencia Brent se acercaba a los 70 dólares (US$ 69,26), niveles a los que no llegaba desde el 5 de diciembre del 2014.



Las esperanzas se mantienen, pese a que analistas internacionales dijeron que “se necesitaría más de un día para que el Brent supere los 70 dólares de manera convincente”.



Aún así, en un escenario como este que, sin embargo, no tiene tanta firmeza, puesto que el alza en los precios está atada a los recortes de producción liderados por la Opep (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y a la expectativa de que los inventarios de crudo de Estados Unidos sigan cayendo como hasta ahora, la producción de crudo en Colombia es clave para aprovechar la ocasión.



Esto, porque de nada sirve tener un precio alto si no hay resultado en las exploraciones para que haya un producto que vender en época de buen precio.



Sobre la producción, el ministro de Minas, Germán Arce, indicó que “el escenario base es de 840.000 barriles por día, en promedio”.



No obstante, “hoy estamos en niveles de 850.000 barriles por día. Una mejor señal de precios debería incentivar una mayor producción frente a la meta”, anotó Arce.

De hecho, en el estudio de la ACP (Asociación Colombiana de Petróleo), sobre ‘Tendencias de inversión y perspectivas 2018’, las empresas que concentran el 80 por ciento de la actividad exploratoria en el país mostraron optimismo inversionista. Sus estimaciones de inversión para producción en el 2018 son de entre 4.500 millones de dólares y 4900, es decir, entre 30 y 45 por ciento más que en el 2017. Para exploración, entre tanto, la pretensión inversionista es de entre 1.000 y 1.100 millones de dólares.



Ante ello, el ajuste del sector de hidrocarburos, luego de la caída en el precio del crudo, es innegable. Durante el 2017, este producto (referencia Brent), registraba un promedio de 54 dólares, nada menos que un incremento en 23 por ciento frente al promedio del 2016.



Sin embargo, no se han disipado del todo los nubarrones. Las reservas probadas del país están en 1.665 millones de barriles, porque venían cayendo y amenazaban con no durar más de 5 años.



Los descubrimientos se habían contraído. Más aún, si en el país hay múltiples debilidades que preocupan a los inversionistas. La ACP, por ejemplo, menciona varias que han impactado el resultado del sector que, antaño, fue uno de los que puso el motor a la economía y las finanzas públicas.

Amenazas internas

Entre lo más relevante para más del 50 por ciento de las empresas, están los temas sociales y comunitarios, que, según estudio de Naciones Unidas, tienen un efecto nefasto: “Un incremento en un 1 por ciento en los conflictos sociales genera una disminución de 0,06 por ciento en los ingresos totales per capita municipales y una reducción de 0,125 en la producción de petróleo”.



No en vano, el Eln metió el tema en los diálogos con el Gobierno, luego de que el jefe negociador de la guerrilla, ‘Pablo Beltrán’, indicara que “un cese del fuego de más aliento implica un debate a la política petrolera, para determinar si le ha servido o no al país”.



Así las cosas, si bien hay expectativa por un mejor año para la economía colombiana, por el lado del petróleo, según las estimaciones de la ACP, “el 95 por ciento del volumen de crudo producido provendrá del recobro primario en campos existentes. El 5 por ciento restante de la producción provendrá de inversiones en nuevos proyectos de recobro mejorado y del desarrollo de descubrimientos recientes”.



Los años futuros, de continuar y mantenerse la actual tendencia en los precios del petróleo, recibirían el efecto.



De hecho, en el MFMP del Gobierno, con el que se calculan las fuentes de las finanzas públicas, se estimaba ya “una senda de precios del petróleo en el mediano plazo en camino a los 70 dólares el barril (Brent)”, como está hoy.



Como dichos precios dependen de fenómenos externos, el optimismo reina no solo en el Gobierno Nacional sino en el mercado, pues la consultora Genscape estimó una caída de más de 3,5 millones de barriles en Cushing (Oklahoma, Estados Unidos) y la Opep dijo que sigue comprometida con su pacto de reducción del suministro hasta fin de año. Así que, el país que tenga petróleo, podría tener buenas perspectivas.



