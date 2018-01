Así nos fue respondiendo el Censo 2018 por internet

Hacer el Censo de Población 2018 a través de internet, ‘en una sola sentada’, le tomará un poco más de una hora. Las preguntas son sencillas, de fácil respuesta y el sistema permite navegar rápidamente por cada uno de los pasos de esta, la encuesta de población más importante del país.



Sin embargo, el proceso se puede ver un poco truncado por algunas dificultades en tiempos de carga del portal web. No fueron pocas las veces que la página se cayó por unos segundos o se quedó trabada en alguna pregunta y hubo que acudir al botón ‘refrescar’ del navegador para poder continuar.

Pero más allá del tema técnico, fue un ejercicio en línea interesante, que no tiene antecedentes en el país y que, si es contestado con rigor, nos dará un excelente panorama no sólo de cuántos somos sino de nuestras características básicas.



El lanzamiento oficial del eCenso, es decir el censo electrónico, fue este martes. Y se podrá hacer por esta vía durante tres meses. Y como no quisimos esperar tanto, nos lanzamos de inmediato a responderlo.



Si tiene más preguntas, lo invitamos a leer estas siete claves para entender este importante proceso. Recuerde que es obligatorio.

Empecemos...

Lo primero fue entrar a www.dane.gov.co Esta página, de por sí, no es la más rápida del ciberespacio. De hecho, es un tanto engorrosa. Pero con un poco de paciencia pudimos ubicar el botón multicolor que dice censo 2018. Clic y fuimos redirigidos a https://censo2018.dane.gov.co/ y empezamos el proceso

Espacio de registro en la página del Censo. Foto: Captura de pantalla dane.gov.co

Los cuatro ‘capítulos’

El Censo está dividido en cuatro partes. Hasta que no se termina una, no se puede empezar la otra.



Ubicación: Donde se pregunta por ciudad, barrio, dirección y datos de ubicación de su hogar) (toma menos de 10 minutos para responderla)



Vivienda: Las características de su casa o es apartamento, el tipo de piso, si cuenta con servicios públicos y saneamiento, etc. (Toma entre 10 y 15 minutos para responderla)



Hogar: se indaga sobre quiénes viven con usted, edades e identificación de su grupo familliar. (Entre 15 y 20 minutos para responderla)



Personas: Datos precisos sobre salud y nivel educativo de cada uno de los integrantes de la familia. Este es el más extenso del Censo, pues se indagan en detalle varios aspectos (Toma media hora o más para responder. De hecho, es recomendable que responda este capítulo en compañía de sus familiares, para lograr mayor veracidad.)

Así se ven las partes de las que está compuesto el Censo. Foto: Captura de pantalla Dane

En realidad, en los cuatro capítulos las preguntas son fáciles y rápidas de contestar.

Eso si, como recomendación, tenga a mano, si nos se los sabe, los números de identificación de los familiares que viven con usted.



Y si no esta seguro de algún dato, no lo responda. Sencillamente salga de la herramienta, consulte a su familia y continúe el proceso. No perderá la información, pues el sistema guardará sus respuestas en el punto donde las dejó al salir.

Una de las preguntas del Censo 2018 Foto: DANE

El lunar: la intermitencia de la página puede desesperar

Todo proceso tecnológico, el día de su estreno, es suceptible a presentar fallas. Y la aplicación digital del Censo las sufrió. Mientras avanzamos en el proceso nos encontramos con varios tropezones que hicieron la experiencia más larga de lo que debería ser y, en ocasiones, desesperante.



No fueron pocas las veces que, tras escoger una opción de pregunta, el sistema se quedó ‘congelado’ y hubo que acudir, varias veces, al botón ‘refrescar’ en el navegador.



De hecho, muchas veces, al refrescar, la página quedaba ‘fuera de línea’, como se puede ver en el video que relacionamos abajo.

Intuitivo y fácil de responder el #Censo2018 en internet. Eso sí, la página presenta intermitencias que dificultan un poco el proceso. Seguro esto será corregido pronto. pic.twitter.com/A13waHntsb — Rafael Quintero (@TheFugazi) January 9, 2018



También hubo problemas al cambiar de sección del censo. Lo más sencillo era salir y luego volver a loguearse para que funcionara. Esto complica un poco las cosas y podría irritar a los usuarios. No es muy agradable que el proceso se alargue por complicaciones técnicas y podría ‘espantar’ a quienes no son muy cercanos a las nuevas tecnologías.



En conclusión: Si quitamos las dificultades técnicas, el proceso de realizar el Censo de forma virtual es sencilla y agradable. Es una innovación interesante. Los problemas que se presentaron este martes seguramente serán reparados en los próximos días y con el correr del tiempo la carga de la página será más eficiente.



ELTIEMPO.COM