¿Cómo acceder a un subsidio para mejorar la vivienda social?

Seis son los requisitos que deben cumplir los residentes de una vivienda de interés social (VIS) para acceder a un subsidio de mejoramiento de la misma.

De hecho, según cifras de la Secretaría Distrital del Hábitat, con corte a esta semana, ya habían accedido 478 hogares –es decir, cerca de 1.500 personas–, distribuidos así: 97 en Alto Fucha (localidad de San Cristóbal) y 381 en el borde rural de Ciudad Bolívar.

Guillermo Herrera, secretario del Hábitat, aseguró: “Con este programa buscamos superar las deficiencias que impactan la calidad de vida de los bogotanos, realizando adecuaciones en construcciones con carencias cualitativas en relación con las condiciones de habitabilidad”, e instó a los ciudadanos que aplican a tomar dichos beneficios.

Condiciones para acceder

Para ser parte de este grupo, al menos una de las personas que integra el hogar debe tener ciudadanía colombiana, y los ingresos totales mensuales del hogar no pueden superar los 3’124.968 pesos.



Además, el predio del inmueble debe estar en los territorios priorizados por la Secretaría del Hábitat y en desarrollo legales o legalizados por el Distrito (no en invasiones), y no puede estar ubicado en áreas protegidas, de actividad extractiva, con riesgos, con sistema hídrico, y en estructura funcional y de servicios.



Finalmente, las viviendas a mejorar deben cumplir con las condiciones físicas para la materialización del beneficio, en la modalidad de ‘subsidio a aplicar’.



