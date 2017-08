Gobierno rechazó propuesta de suspender tres puntos adicionales de IVA

Los comerciantes del país lanzaron el martes propuestas para reactivar el alicaído sector y el consumo de las familias.



El gremio lanzó un llamado al Gobierno y al Congreso para que en los meses de noviembre y diciembre suspendan los tres puntos adicionales del IVA, derivados de la pasada reforma tributaria.

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Guillermo Botero Nieto, dijo que el IVA ya ha sido suspendido con éxito en ciertas zonas del país, en especial en las fronterizas, para superar las crisis económicas.



Pero la respuesta del Gobierno fue tajante al señalar que esa propuesta sería contraproducente para el país.



Según Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, se deben cuidar las finanzas del país, el impacto fiscal que una medida de esa naturaleza tendría y, sobre todo, sería un mal mensaje para la comunidad que perjudicaría la confianza en la política nacional.



Los comerciantes propusieron, además, expedir una directriz presidencial en la cual se comprometa a eliminar dos regulaciones por cada nueva propuesta regulatoria que pueda imponer obstáculos a la empresa privada.



De hecho, en la actualidad, según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se expiden cada día, en promedio, 2,8 decretos, 11,2 resoluciones y 15,4 normativas.



Ante la difícil situación que atraviesa la industria ganadera, por los brotes de aftosa aparecidos en algunos departamentos, Fenalco alertó sobre la urgencia de estimular el consumo interno para evitar pérdidas por producción de carne destinada a la exportación.



El presidente de los comerciantes indicó que otra de las medidas que se deben tomar es facilitar a las pequeñas empresas la producción de las llamadas marcas blancas.



“El Presidente debe emitir una directriz para que los trámites sanitarios de Invima dirigidos a pymes tengan tratamiento prioritario”.



Como prioritario debe ser también, según Fenalco, dar solución a los altos costos de energía para la industria y el comercio.



Así mismo, y con el objetivo de reactivar el sector de materiales de construcción, propone que la cuota inicial para la compra de vivienda, de menos de 300 millones de pesos, sea del 20 y no del 30 por ciento, como lo establece la ley.



En cuanto a la Ley de Garantías, sostienen que, tal y como está planteada, se convierte en un obstáculo para el funcionamiento del Estado, por cuanto los proyectos estructurales necesarios para el desarrollo del país no deberían estar sujetos a la ley.



Y frente a la tasa de usura, agregan, debería ser 1,25 veces el interés bancario corriente y no 1,50 por ciento. Los comerciantes sugirieron una reforma arancelaria integral, para disminuir el contrabando y la evasión.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS