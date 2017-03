Por no dar factura, van 35 comerciantes judicializados

La práctica –que puede ser común en ciertos sectores de la economía nacional– de no expedir facturas ya tiene judicializados a más de 35 comerciantes, a quienes se les están aplicando las normas de la recién aprobada reforma tributaria, que incluyó cárcel por evasión.



De acuerdo con Leonardo Sicard, director de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian), “en estos tres meses últimos venimos haciendo un seguimiento al cumplimiento de la norma que obliga a todos los comercios a expedir la factura, y hemos encontrado que, pese a que no facturar es un delito carcelable, se sigue omitiendo”.



“Entre esos comerciantes judicializados –dijo el funcionario–, hay unos muy reconocidos, en especial, del sector de restaurantes.



Este jueves, en el Segundo Encuentro contra el Contrabando de América Latina, organizado por la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (Alac), en Santiago de Chile, Sicard le propuso a Guillermo Botero, presidente de Fenalco, implementar el ‘chance tributario’ para incentivar a los consumidores a exigir la factura y a los comerciantes a expedirla.



Pedir la factura podrá representar una ganancia de 5, 10 o hasta 20 veces el valor de la compra o del consumo, de acuerdo con la propuesta.



Los consumidores podrán participar con los tres últimos números de su factura en sorteos de beneficios económicos.



El objetivo, dijo Sicard, es estimular no solo a las personas a que exijan su factura, sino también al comerciante a que la expida, pues también habrá beneficios para él.



La implementación del ‘chance tributario’ no tendría mayor demora, pues se tiene la tecnología, la plataforma, el modelo y hasta una empresa que tendría a cargo la operación.



Botero dijo que la idea es muy viable, y recordó que en el pasado hubo una iniciativa similar llamada la factura millonaria.



Agregó que Fenalco cuenta con cerca de 100.000 comercios afiliados, que entrarían a participar.



La propuesta se enmarca dentro de la estrategia para combatir la evasión mediante la no expedición de facturas por algunos establecimientos.



Por ahora, no se tiene una fecha para el lanzamiento de la iniciativa, pero tanto comerciantes como Gobierno ya trabajan en esta, según se conoció.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

Enviado especial