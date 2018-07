Colombianos dejaron de usar casi 3 millones de bolsas plásticas al día

El consumo de bolsas plásticas en Colombia comenzó a gravarse el año pasado y aun cuando este impuesto seguirá aumentando hasta el 2020, su impacto en el medio ambiente ya dio los primeros frutos significativos.



El 1.° de julio pasado se cumplió el primer año de vigencia de este tributo y las cifras son contundentes: los colombianos dejaron de consumir 1.000 millones de unidades, es decir 50 por ciento menos de lo registrado un año antes. En plata blanca, esto quiere decir que en el país se dejaron de usar casi 3 millones de bolsas por día, lo que –de paso– generó un recaudo tributario de aproximadamente 20.000 millones de pesos.

Según el Ministerio de Ambiente, estos resultados tienen un fuerte impacto positivo en siete frentes, entre los que están caída de la contaminación sobre recursos naturales, disminución en la afectación del sueño, reducción de la generación de gases de efecto invernadero y aumento de la vida útil de los rellenos sanitarios.

Mayor conciencia

Como respuesta a un cuestionario enviado por EL TIEMPO, la cartera de Ambiente agregó: “Las normas sobre el uso racional de bolsas plásticas tienen como objetivo la reducción de los impactos ambientales asociados a los residuos generados por las bolsas después de que dejan de usarse”.



Lo anterior se ve reflejado en una reducción promedio del consumo de bolsas plásticas por persona, sobre lo cual el Ministerio indicó que “antes de iniciar la implementación de los instrumentos de política pública, un colombiano usaba en promedio entre 25 a 30 bolsas plásticas al mes para transportar los productos adquiridos en establecimientos comerciales (...) y ahora esta cifra se estima en entre 15 y 18 unidades”.



Los resultados coinciden con una encuesta hecha por el Departamento Nacional de Planeación en el primer trimestre del año, en la que encontró que 7 de cada 10 hogares colombianos aseguraron haber dejado de usar este tipo de productos.

Además, van en la misma línea de los datos entregados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), entidad que aseguró que en el primer año de vigencia de este impuesto se recaudaron cerca de 20.000 millones de pesos.



Hernando Gallo, asesor de la Dirección de Ingresos de la Dian, explicó que los recursos percibidos en el 2017 superaron los 6.500 millones de pesos y en el primer semestre de este año van algo más de 13.000 millones de pesos, los cuales fueron aportados por más de 30.000 contribuyentes.



No obstante, la idea de este recaudo es que vaya decreciendo con el pasar de los años, ya que –según Gallo– “la cifra de este impuesto no tiene una meta, ya que la idea del mismo es desincentivar el uso de las bolsas plásticas, lo cual hemos venido observando”. Con base en estos datos, el Grupo de Análisis Económico para la Sostenibilidad de la cartera de Ambiente proyecta que el recaudo para todo el 2018 sería cercano a los 40.000 millones de pesos.

Estos millonarios recursos se suman a un cambio de cultura ciudadana que ha llevado a que la reducción en el consumo de bolsas plásticas sea superior. Para el Minambiente, lo más relevante de la implementación de la campaña ‘Reembólsale al Planeta’ es –en sus palabras–: “Haber logrado educar al consumidor con respecto a la importancia de disminuir el consumo e inducir en él la cultura de utilizar medios alternativos para el transporte de mercancías y productos”.



De hecho, desde la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas (Acoplásticos) explicaron que la caída en el uso de este tipo de productos responde levemente al impuesto que se empezó a cobrar el año pasado, pero más a un cambio en la conciencia mundial, de la cual los colombianos no fueron ajenos.

Medios alternativos

Daniel Mitchell, presidente del gremio, expresó que “la industria que fabrica las bolsas y las distribuye a establecimientos de comercio sujetos al pago de este impuesto es la que mayores pérdidas ha sufrido, sus ventas cayeron hasta un 60 por ciento y eso nos deja, entonces, con retos grandes para reinventarnos”.



De allí que estas firmas les apuesten justamente a los medios alternativos, entre los que están bolsos, cajas, bolsas reutilizables y de materiales biodegradables, y canastos, por mencionar algunos. No obstante, dijo Mitchell, estos ajustes pueden hacer que sus costos de producción aumenten entre 10 y 20 por ciento, aunque podrían verse compensados con el hecho de que dichos productos no están gravados.



En cualquier caso, el impuesto a las bolsas plásticas continuará aumentando (en 2019 será de 40 pesos y en el 2020, de 50), a la par que un grupo de grandes empresas tendrá que presentarle a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) un programa para el uso racional de las bolsas plásticas, tal y como ya lo han hecho 40 firmas del orden nacional, entre las que están Supermercados Cundinamarca, Almacenes Éxito, Droguerías Cruz Verde, Falabella y Productos Familia, por mencionar algunas.



Vale recordar que la presentación de estos planes –al igual que el cobro por las bolsas– solo les corresponde a grandes negocios y no a pequeños comercios como las tiendas de barrio, y que el recaudo de este impuesto no tiene una destinación específica. A pesar de esto, se está evaluando que una parte del mismo se destine a financiar los programas ‘verdes’ de la política de crecimiento verde, cuya aprobación ya recibió luz verde hace unos días.

Lista la hoja de ruta verde

El Gobierno ya aprobó la hoja de ruta para el crecimiento verde, con la cual planea invertir 2,3 billones de pesos entre este año y el 2030. Entre otras, las metas serán: tener más de 12.000 negocios verdes verificados, reducir las emisiones totales de gases de efecto invernadero en 20 por ciento y contar con 600.000 vehículos eléctricos en todo el parque automotor colombiano.



Sebastián Londoño Vélez

Redacción economía y negocios

@SLondonoV

seblon@eltiempo.com