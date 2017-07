Aún sin ser admitida, Colombia ya aporta a club de avanzados

Aunque la fecha en la que Colombia será admitida en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) sigue siendo incierta, el país “ya está aportando a la Ocde”, según Rolf Alter, director de Gobernanza Pública de este organismo que reúne a naciones avanzadas.



Tras su participación en el seminario internacional para un ‘Nuevo enfoque del control fiscal en Colombia’, organizado por la Contraloría General, el funcionario dijo que hacen una valoración objetiva del país, pero no se detienen en el hecho de si hay o no hay corrupción. Así habló con EL TIEMPO.

¿Qué barreras quedan por superar para el acceso de Colombia a la Ocde?



El proceso ha tenido avances. Hay 23 comités de valoración y la mayoría ya han dado una opinión formal y positiva. La siguiente etapa, después de completarlos todos, es tomar estas opiniones y entregárselas a la junta directiva, un buró en el que están los 35 embajadores de los países miembros de la Ocde y el secretario general. Ellos toman la decisión final.



¿En la evaluación tienen en cuenta momentos como el de ahora, en el cual ha habido un destape de corrupción?



En el proceso de acceso no se valora si hay o no corrupción, sino las políticas aplicadas para luchar contra la corrupción y para mantener la integridad de la administración.



Además, en el caso del escándalo Odebrecht es algo que atañe a toda Latinoamérica. La corrupción está presente en muchos países de la Ocde. Tomamos en cuenta que este gobierno ha preguntado qué puede hacer para prevenir la corrupción.



Desde esa perspectiva, lo que se entra a valorar es la capacidad del Gobierno para adoptar las políticas y llevarlas a la práctica. Ser coherente con las políticas y los estándares de la Ocde es lo que da el acceso.

¿Qué pasa si la Ocde hace una recomendación y el país no la puede cumplir? ¿Retrasa eso el ingreso?



La Ocde no negocia el acceso sino que valora. Como es un club de buenas prácticas, cuando un país ingresa tiene el compromiso de tratar de cumplir con los estándares de los países miembros. Es una decisión, no una imposición.



La Ocde no tiene dinero para dar, sino que coopera con buenas prácticas.



No se trata de dinero, sino de competencia. Ejemplo, ¿cómo puede Colombia medirse en ingresos tributarios con países que los tienen muy altos?



Es un asunto de aprendizaje. Hay países grandes y pequeños que están en la misma mesa (en la Ocde). No es cuestión de quién es más rico o más pobre, sino de intercambiar prácticas.



¿Qué práctica cree que podría aportar Colombia a los países de la Ocde?



Colombia ya contribuyó a las buenas prácticas, y te doy un ejemplo. Es el único país que ha desarrollado una valoración de los servicios de justicia. Es un aporte a esa mesa.



La gente se sintió muy sorprendida cuando Colombia llegó a la Ocde con esa valoración.



Y, de una recomendación nuestra, en gobernanza, que fue acerca de cómo debe organizar el gobierno central, algo que el país acogió, y ya Perú está interesado en mirar la experiencia para ver si puede adaptarla a su realidad.



MARTHA MORALES MANCHEGO

Redacción Economía y Negocios