Colombia subió 25 puestos en el escalafón global de innovación

Pese a todo, Colombia ha avanzado en los últimos 7 años en innovación y emprendimiento, claves hoy en las economías modernas para generar crecimiento, empleo de calidad y mayor bienestar entre la población.



Después de ocupar en el 2010 el puesto 90 y rajarse con 2,76 en el Global Innovation Index, indicador que evalúa las economías más innovadoras entre 128 países, en el 2017 quedó en la posición 65, con calificación de 34,78. Y en emprendimiento, en el cual estaba en el puesto 79 en el 2015, este año subió al 44.

Buena parte de esta mejoría se atribuye a la política del Gobierno Nacional de apostarles, precisamente, al emprendimiento y la innovación mediante caminos como la creación de Innpulsa Colombia. Esta entidad, nacida en el 2012 y adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, viene trabajando en la misión de jalonar la creación de las empresas del futuro con programas, actividades y presupuestos que motiven su creatividad para generar nuevos productos, bienes y servicios que las hagan más competitivas.



Para el gerente general de Innpulsa Colombia, Juan Carlos Garavito, “si las empresas no innovan para seguir creciendo, van a terminar muriendo. Y esto no solo es un caso de Colombia”.



“En el país, si se quiere sofisticar y diversificar la canasta de la oferta productiva –agregó–, no solo se tiene que seguir invirtiendo en innovación y emprendimiento. Se tiene que, sobre todo, cambiar la mentalidad. “Los colombianos son muy creativos, pero penalizan muy fuerte el error, por eso no toman el riesgo de innovar y crecer, cuando de los errores también se aprende”.



La apuesta ahora es que Colombia sea la tercera economía de América Latina hacia el 2025 y la tercera más competitiva al 2032.



Para ello, uno de los programas lanzados por la entidad fue el de Mega Emprendedores. En su primera edición invitó a 12 empresas líderes del país en emprendimiento, para que idearan e implementaran nuevos negocios.



Participaron Familia, Haceb, Inexmoda, Protección, Carboquímica, Davivienda, EL TIEMPO, Busscar, Frisby, Induma, Inelco y Cerámica Italia.



En 18 meses de trabajo surgieron 35 proyectos, unos ya están en etapa de implementación y otros saldrán pronto al mercado. Aquí presentamos tres de ellos.

Novedoso monitor y barredora para los escobitas

Desde cualquier lugar de Colombia o del mundo, el dueño o directivo de una empresa podrá visualizar en un teléfono móvil, tableta o computador qué sucede con las instalaciones eléctricas de su fábrica o compañía; podrá monitorear por ejemplo, si los interruptores de sus tableros eléctricos están conectados o apagados; en qué punto se registran los mayores consumos y así aplicar los correctivos.



Esto será posible gracias a un paquete tecnológico, una aplicación y un sistema interconectado a la red de internet con tecnología denominada internet de las cosas, ya en pruebas en el mercado. Lo implementó Inelco S. A. S., una de las firmas de ingeniería eléctrica y de telecomunicaciones más antiguas del país, junto con Tableros Eléctricos S. A.-Tablesa, ubicadas en Yumbo, Valle.



Será la primera empresa de origen nacional en ofrecer este sistema, ideado e implementado durante un año bajo la dirección del presidente de Inelco, Jorge Velásquez, ingeniero eléctrico y administrador de empresas que había ejecutado un proyecto similar para el monitoreo (Scada) de redes telefónicas municipales en Cali, Medellín y Cartagena.



Este es uno de los tres proyectos de innovación en los cuales ha trabajado la compañía y que ha respaldado Innpulsa Colombia.



El otro proyecto, en proceso de patente de invención ante la Superintendencia de Industria y Comercio y seleccionado por el programa Mega Emprendedores de Innpulsa Colombia para su desarrollo, es una máquina motorizada, barredora de calles, que podrán utilizar los operarios de barrido, en lugar de las escobas. “Será una herramienta que les permitirá trabajar en las ciudades de manera más cómoda, productiva y segura”, dijo Velásquez.



Y un tercer proyecto que, en realidad, fue el primero con el que empezaron los procesos de emprendimiento innovadores en la compañía hace dos años fue la búsqueda de la eficiencia que llevó a crear en la firma la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética y Energías Renovables.

Nuevos productos de cerámica

Cerámica Italia, empresa de Cúcuta, una de las líderes en la producción de revestimientos cerámicos para piso y pared en el país y que ofrece otros artículos para remodelación y la construcción, ampliará su portafolio en este último mercado.



La compañía, nacida hace 34 años y que produce al mes un millón de metros cuadrados de cerámicas, alista una nueva oferta productiva.



Sacará al mercado nuevos productos para la construcción y otros sectores de la economía nacional, según manifestó la líder de los proyectos de la compañía, Lorena Cely.



Los tres proyectos que generarán las nuevas líneas de producción a partir de la materia prima que siempre ha utilizado la empresa, la arcilla, tuvieron su origen en el programa de Mega Emprendedores, de Innpulsa Colombia.



“El hecho de tener un panorama global de crecimiento y las nuevas metas planteadas nos motivaron a participar en el programa de Mega Emprendedores”, comentó Cely.



La ampliación del portafolio y la incursión en nuevos mercados forman parte de la estrategia de Cerámica Italia para quintuplicar la operación y las ventas en un lapso de cinco años, de tal manera que pasen de los 130.000 millones de pesos anuales a por lo menos 650.000 millones.



Lo anterior se apoyará con el aumento de sus productos especializados y la comercialización en el exterior a través de aliados estratégicos.

El sector moda también innova

No solo las empresas pueden tener grandes proyectos innovadores y emprendimientos. Un sistema como el de la moda, también, y esto se evidenció con las seis ideas que propuso el instituto Inexmoda a Innpulsa Colombia, de las cuales fueron avaladas finalmente dos.



El primer proyecto fue el ‘e-learning’, consistente en la capacitación por internet o cursos virtuales especializados en el sector y la industria de la moda.



“Es brindar conocimiento especializado para el sistema de moda en cualquier momento y lugar, a través del aprendizaje colaborativo, didáctico y con la mejor calidad de contenidos. Se ahorran tiempos y costos”, según señaló el presidente de Inexmoda, Carlos Eduardo Botero.



La segunda iniciativa que trabaja el instituto es el ‘crowdfunding’, la cual es el desarrollo del modelo de la financiación para proyectos de moda y la industria del sector y la confección mediante la donación y el sistema de reconocimientos.



EL TIEMPO

* Concepto y redacción editorial Unidad de Contenidos Especiales de EL TIEMPO. Con el patrocinio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.