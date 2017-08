Dan luz verde al aguacate colombiano en Estados Unidos

El mercado más grande del mundo se abrió este domingo para los productores nacionales de una de las frutas más consumidas.



Paralelo a la llegada del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se espera el anuncio en Cartagena del presidente Juan Manuel Santos sobre la publicación de la Regla Final para la exportación de aguacate Hass desde Colombia a esa nación.

“Este es un proceso en el que el país viene trabajando desde hace más de 10 años y hoy finalmente lo hemos logrado. Estados Unidos es un mercado con mucho potencial que en el 2016 importó cerca de 2.000 millones de dólares, casi el 90 por ciento se lo compró a México. Así que es una oportunidad que se abre para los productores colombianos”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture.



La apertura del mercado norteamericano significará para los productores y exportadores colombianos de aguacate Hass duplicar las exportaciones, que a junio de este año alcanzaron 25,2 millones de dólares, que enviado a Europa casi en su totalidad.



“Europa es apenas la mitad del mercado de Estados Unidos, así que la apertura de este último destino implica que las exportaciones se podrían duplicar”, dijo por su parte Jorge Alberto Uribe, representante de la firma Fruty Green.



El permiso también se traducirá en puestos de trabajo, según Mincomercio.



Por ejemplo, en un predio de 180 hectáreas de siembra, en el que hace tres años había ocho empleados formales, hoy ya cuenta con 55. El estimativo es que en año y medio, ya con las exportaciones a EE. UU. marchando, aumente a 150.



Por su parte, Pedro Aguilar, presidente de Westsole Fruit Colombia, afirmó que la admisibilidad en EE. UU es el mejor apoyo promocional que se le da a la industria.



“Es el mercado de mayor y más rápido acceso de aguacate Hass en fresco. Esto representará en un tiempo relativamente corto, un crecimiento del sector”, agregó Aguilar.

Ventajas competitivas

Según el empresario, EE. UU. representa menores tiempos de transporte y costos logísticos por ser un mercado más cercano para Colombia.



Adicionalmente, los empresarios consideran que la apertura de ese destino impulsará la inversión extranjera, tal como pasó en México, porque los compradores en EE. UU. están interesados en tener presencia en Colombia.



Una de las ventajas competitivas del país es que se sacan dos cosechas al año (principal y traviesa).



“Los empresarios tienen conocimiento de firmas de Suráfrica, Chile, Perú y Estados Unidos relacionadas con el aguacate Hass que han llegado y otras que anuncian su llegada al país, con la expectativa de la apertura de ese mercado”, explicó la ministra Lacouture.



Estados Unidos ha duplicado su consumo de aguacate entre el 2005 y el 2014 y el 96 por ciento de esa demanda corresponde al aguacate Hass.



Las importaciones pasaron de 913,7 millones de dólares en el 2012 a 1.993 millones de dólares en el 2016.



El mercado estadounidense crece por el aumento de la población hispana, la tendencia a los alimentos étnicos y saludables y la labor de promoción.



Por su parte, el Grupo Cartama, que cultiva y comercializa el fruto desde hace 15 años, ya firmó un acuerdo de mercadeo y comercialización con el mayor importador de aguacate Hass de EE. UU., Mission Produce.



El presidente del Grupo Cartama, Ricardo Uribe, dijo que Colombia ya sabe y conoce la disciplina de exportar a EE. UU.



“Somos nuevos con el aguacate, pero no en ese mercado”, dijo.



El directivo dijo que se trata del productor y distribuidor de aguacate más grande del mundo.



El ejecutivo agregó a EL TIEMPO que las empresas firmaron un 'joint venture' para la apertura de cultivos y la comercialización de la fruta colombiana en los mercados mundiales.



El grupo colombiano lo proveerá también de la fruta y no se descarta la apertura de un centro de acopio.



Las empresas del Grupo Cartama seguirán operando independientes y al 'joint venture' se aportarán activos nuevos.



El año pasado Cartama exportó 7,6 millones de dólares, lo que representó 21,7 por ciento del total de ventas nacionales en el exterior.



Colombia es el tercer productor mundial de aguacate de todos los tipos, pero no figura entre los grandes exportadores del producto.



Mientras en el 2011 exportó 171.000 dólares, en el 2015 las ventas llegaron a 10,5 millones de dólares.



En el 2016, exportó 35 millones de dólares, equivalente a 18.200 toneladas.



Entre tanto, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) tiene registrados 744 lugares de producción, que abarcan 5.780 hectáreas. No obstante, la superficie total se calcula en 13.500 hectáreas.



El plan para mejorar la productividad de los cultivos y atender las barreras fitosanitarias de EE. UU. se llamará ´El Agro Exporta´, que recibirá recursos de Mincomercio y Minagricultura.



El objetivo también es que pequeños y medianos productores generen aguacate Hass para exportación.



El proyecto será ejecutado por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).



Además, incluye medidas fitosanitarias para prevenir, controlar o erradicar plagas que afectan los predios productores.



En cifras, el objetivo de Colombia es exportar 80 millones de dólares en el 2018 de aguacate Hass en fresco (del árbol a la mesa).



Para este año la proyección de exportaciones suma 65 millones de dólares.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS