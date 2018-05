Colombia no sufrirá como Argentina por culpa del dólar

La posibilidad de que una fuerte escalada del precio del dólar ponga contra las cuerdas a la autoridad monetaria y al Gobierno de Colombia es muy remota.

Así lo advirtieron algunos analistas, quienes dejaron de lado eventuales medidas como salir a vender parte de sus reservas internacionales para defender al peso, tal como ocurrió en días pasados en Argentina. Agregaron que las circunstancias de ambos países son muy distintas, pese a que están expuestos a los mismos coletazos de los mercados internacionales.

Al consultarles acerca del impacto que está teniendo la escalada del dólar sobre las monedas de economías emergentes, señalaron que, si bien Colombia ha tenido un escudo de respaldo con el alza en los precios del petróleo de las últimas jornadas –la semana pasada el barril de curdo superó los 80 dólares– también le ayuda el hecho de que su déficit en cuenta corriente (2,4 por ciento) será mucho menor que el de Argentina (5,5 por ciento) en el 2019, en tanto la confianza inversionista sobre el país se mantiene positiva.

El pasado 10 de mayo una nueva escalada de la divisa estadounidense en los mercados internacionales generó una fuerte devaluación del peso argentino (5 por ciento), al punto de que el banco central de ese país vendió más reservas internacionales para frenar la pérdida de valor de su moneda.



Se prevé que en solo cinco días la autoridad monetaria gaucha, en defensa del peso, salió de unos 7.726 millones dólares de sus reservas. Mientras, el equipo económico del gobierno argentino inició trámites de un crédito por 30.000 millones de dólares ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para sortear una eventual crisis financiera.

Opinan los expertos

En Colombia se descarta de plano una situación similar, incluso, pese a los fuertes saltos que dio el dólar la semana pasada: cerca de 66 pesos el 15 de mayo y 40 pesos el 18.



Según Felipe Campos, gerente de Investigaciones Económicas de Alianza Valores, “es un escenario lejano, porque no hemos vivido el proceso argentino, en donde el deterioro previo y el exceso especulativo del año pasado los pone en una situación que trae recuerdos muy recientes a los inversionistas”.



Algo en lo que coincide Juan David Ballén, director de Investigaciones Económicas de la firma Casa de Bolsa: “Lo que ha sucedido en Argentina es una pérdida de confianza de los inversionistas extranjeros, quienes están seleccionando países con menores déficit fiscales y de cuenta corriente, debido a que las tasas de interés en el mundo han subido ante las expectativas inflacionarias generadas por el repunte petrolero”.



El viernes el barril Brent cerró en 78,51 dólares, 79 centavos por debajo de su precio anterior, afectado por incertidumbres políticas en Irán y Venezuela. Mientras, en el mercado neoyorquino, el barril de light sweet crude (WTI) para junio cayó 21 centavos a 71,28 dólares. Pese a esto, agentes del mercado, como Goldman Sachs, prevén que –ante una mayor demanda– el crudo pueda llegar a niveles de 98 dólares el barril.

A las opiniones se suma Andrés Langebaek Rueda, director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar: “Las posibilidades de algo similar a lo de Argentina son bajas. El petróleo tendría que caer mucho, a niveles de 40 dólares por barril, y el déficit fiscal tendría que aumentar a niveles que no son consistentes con la regla fiscal de Colombia”.



Incluso, agrega que tiene sus dudas de que, a pesar de que las tasas de interés en Estados Unidos estén apreciando el dólar en el mundo, esa tendencia pueda continuar en el mediano plazo.



Dice que la razón está en que a raíz de la reforma tributaria del presidente Donald Trump, el mayor crecimiento de esa economía no alcanzará a compensar la caída en las tarifas de impuestos, por lo que su déficit fiscal aumentará. “Esto no es consistente con una continua apreciación del dólar”, puntualiza.



Qué esperar, entonces…



En el consenso del mercado un punto clave es el ruido que genera el tema electoral, que genera algo de nerviosismo entre los inversionistas. Sin embargo, desde una perspectiva internacional, las cosas pueden tener un poco más de claridad, dicen los analistas. Para Felipe Campos, de Alianza Valores, aún pueden existir riesgos para el país, no tanto porque los inversionistas vean similitudes con Argentina, sino porque al final lo que detonó la crisis gaucha fue la fortaleza del dólar reciente.



“En un movimiento pronunciado de mayor fortaleza de la moneda, el cual vemos como escenario principal a medida que el mercado entiende que Estados Unidos está mejor que sus contrapartes desarrolladas, los países emergentes sufren. Así que en el segundo semestre podríamos ver más periodos de devaluación global y emergente”.

Juan David Ballén, de Casa de Bolsa, advierte que el país continúa muy expuesto a los choques externos, por lo que se debe actuar con bastante prudencia.



“Toda esa distorsión en los mercados mundiales se debe a que estamos cerca del fin de un ciclo de crecimiento económico. Aunque la economía local, este año, se recuperaría frente al 2017, estamos expuestos a la posibilidad de un ciclo de desaceleración económica mundial”, insiste.



Langebaek, por su parte, anota que ante una mayor apreciación del dólar por cuenta del alza de tasas en Estados Unidos, “es probable que la fase de descenso en las tasas en la región se interrumpa e, incluso, se reverse por lo cual se podría ralentizar el crecimiento económico de la región”.



