Se calienta guerra comercial mientras el país golpea en la Ocde

Mientras la ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez, explicaba al Gobierno de Estados Unidos y a gremios de ese país puntos sobre el libre comercio relacionados con la entrada de Colombia a la Ocde, el presidente Donald Trump formalizaba los aranceles al acero y el aluminio que podrían afectar exportaciones locales por 226 millones de dólares.

Según el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, esas ventas podrían perderse, en tanto que, una vez oficializada la medida del mandatario norteamericano, el Ministerio de Comercio se abstuvo de pronunciarse.



La ministra atendió este jueves una copada agenda de reuniones en Washington con gremios y funcionarios estadounidenses que justamente le reclaman a Colombia por obstáculos al libre comercio.



Y coincidencialmente en la misma semana en la que Gutiérrez programó la ofensiva para neutralizar condicionamientos de EE. UU. a la entrada del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), el Ministerio de Salud expidió un decreto que sigue desarrollando condiciones en el mercado a los medicamentos, que los estadounidenses consideran una razón para negar la entrada de Colombia a la organización.



El decreto ordena que a partir del 2019 las medicinas importadas cumplan reglamentaciones que comprueben su efectividad. Por ello, los desarrollos farmacéuticos que se autoricen serán evaluados en su relación de costo-efectividad frente a otros que tenga la aplicación en las mismas terapias.



La industria estadounidense y las multinacionales que operan en el país consideran que estas medidas restringen sus exportaciones.



Además de los productos farmacéuticos, la industria manufacturera estadounidense ha pedido al gobierno de Trump que no dé el visto bueno al ingreso pleno de Colombia a la Ocde si no soluciona otros frentes que frenan sus ventas de camiones y de contenido audiovisual.



“Nos preocupa que permitir que Colombia llegue a la Ocde antes de resolver estos asuntos cree un precedente nocivo en la región, indicando a otros países que quieren ingresar –como Argentina, Brasil y Perú– que pueden ignorar los estándares de la Ocde y aún así ser admitidos”, dijeron en la carta que enviaron en días pasados al representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer.



Por su lado, un vocero cercano a grupos empresariales estadounidenses dijo este jueves que el gobierno Santos ha desestimado las recomendaciones de la Ocde y aún así insiste en ingresar antes del 7 de agosto, lo cual no es preocupación de EE. UU. ni los demás países miembros.



Sobre sus gestiones, la ministra de Comercio dijo que no se trata de ceder ante unas presiones sino “lo que tenemos que hacer es aclarar unas dudas que ellos tenían sobre procedimientos, y en esas estamos”.



Según Gutiérrez, lo que ha estado haciendo el Gobierno es explicando los avances de Colombia y el gran interés que existe por ingresar a este organismo, que agrupa ya a 35 países del mundo y que deben dar su visto bueno para el ingreso de un nuevo socio.



El miércoles se reunió con Investigadores Farmacéuticos y Manufactureros de América (Phrma) y el Consejo Empresarial Internacional de EE.UU (Uscib), y ayer con la Asociación Nacional de Manufactureros (NAM) y la USTR (Oficina del Representante Comercial).



“Nuestro propósito siempre ha sido hacerles la vida más fácil a los empresarios”, señaló la ministra Gutiérrez. Entre los que la acompañaron estuvieron el exembajador en EE. UU. y jurista Carlos Urrutia; Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos; Rafael del Castillo, de Molino 3 Castillos; Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol; Daniel Haime, de Grasco, y el jefe de la Andi, Bruce Mac Master. Por su lado, el presidente del gremio Analdex, Javier Díaz, dijo en Bogotá que no suena lógico que EE. UU. “nos pida libre comercio en farmacéuticos y camiones y por otro lado imponga aranceles para el acero y el aluminio”.

AmCham reconoce avances

La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, afirmó que Colombia ha venido avanzando en forma importante en 20 de los 23 comités que se requieren para ingresar en la Ocde. Y agregó que las reformas que se piden en EE. UU. son procesos que no se dan de la noche a la mañana, que toma tiempo implementar.



“Por ejemplo, la norma de derecho de autor viene desde 1970 y se tiene que actualizar e incluir temas como el comercio en línea, que requieren un proceso a través del Congreso, y por connotaciones políticas no ha avanzado”. El cambio incluye además avances como contenido digital, que para los 70 no existía.

EE. UU.: en firme, aranceles para el acero y el aluminio

Aunque este jueves quedó oficializada la imposición de un arancel del 25 por ciento al acero y de 10 por ciento al aluminio que ingrese a Estados Unidos desde otras naciones, salvo Canadá y México, con los que está renegociando un nuevo acuerdo comercial, aún hay una leve esperanza de que otros países queden eximidos de esa medida, incluido Colombia.



Y es que tras la firma de esta medida, el presidente de esa nación, Donald Trump, dijo: “Tengo la impresión de que vamos a alcanzar un acuerdo sobre el Tlcan (...). Si lo logramos, no habrá aranceles para Canadá y México”, y agregó más adelante que “los aranceles no serán efectivos por al menos otros 15 días, y vamos ver quién nos está tratando de manera justa y quién no”.



Estados Unidos le compró al mundo el año pasado 33.460 millones de dólares en acero, 37,8 por ciento más de lo que importó en el 2016. Los mayores exportadores de acero hacia esa nación son Canadá, Brasil, Corea del Sur, Rusia y México.



Por su parte, las compras de aluminio alcanzaron los 17.310 millones el año pasado, frente a 13.140 millones importados en el 2016. Los mayores volúmenes que llegan a Estados Unidos de este metal provienen de Canadá, China, Rusia y Emiratos Árabes Unidos.



Colombia, que exporta hacia ese país unos 226 millones de dólares anuales en acero, abriga la esperanza de que pueda ser eximido del pago de los aranceles impuestos por el país del norte, según lo dijo Bruce Mac Master, vocero de los empresarios, quien se encuentra en Washington, donde adelanta reuniones con autoridades y empresarios estadounidenses para tratar de entender los alcances de la medida y estudiar las posibles salidas que puedan evitar el pago de dichos aranceles.

Firmado el acuerdo del Pacífico del que se salió Trump

Al tiempo que Estados Unidos imponía aranceles al ingreso de acero y aluminio a su territorio, en Santiago de Chile, 11 naciones de la región Asia-Pacífico firmaban el Acuerdo Global y Progresivo para la Asociación Transpacífico (CP TPP, por su sigla en inglés), uno de los más importantes en los últimos 20 años.



El pacto, que no ahonda en temas controvertidos como los de propiedad intelectual, reafirma los principales ejes acordados hace un año por el bloque, aunque con ajustes, luego de que Estados Unidos se retiró de las negociaciones con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.



El tratado entraría en vigor a fines del presente año o en la primera mitad del 2019, una vez se cumplan algunos trámites legales en cada uno de los países asociados.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS