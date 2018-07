7 claves para que recién graduados tengan la experiencia que les piden

05 de julio 2018 , 10:17 a.m.

Muchos profesionales creen que al terminar una carrera conseguirán el empleo de sus sueños, así no tengan experiencia, solo por tener un título universitario.



Pero la dura realidad del mercado laboral es diferente, porque los anuncios de ofertas de empleo, en su mayoría, buscan personas con experiencia y, si no la tiene, la persona debe aplicar a empleos con condiciones que no están a la altura de sus expectativas o de las habilidades en las que se preparó.

Por ello, la firma Performia, proveedor internacional de soluciones para la selección de personal, da unas pautas claves para facilitar este proceso.

Si usted está estudiando y le es posible, ajuste sus horarios de clases para que le permitan trabajar, así sea medio tiempo.

Aplique solo a cargos relacionados con su carrera , sin importar el salario o si son asistenciales. Lo importante es que usted aprenda el funcionamiento del campo laboral.

Nunca olvide que su prioridad son los estudios. Si encuentra oportunidades laborales en las que no tenga la posibilidad de seguir estudiando, deséchelas. Hallará otro empleo que le convenga y se ajuste a su horario.

Preocúpese por los resultados de su trabajo. Recuerde que la mejor carta de recomendación y hoja de vida son sus logros, esto le permitirá ir creciendo profesionalmente.

Si no encuentra algún trabajo que tenga que ver con su carrera , desarrolle algún talento, sea artístico, deportivo o técnico. Allí también podrá aprender sobre productividad y disciplina, y le dará herramientas para lograr sus objetivos.

No estudie una carrera porque es económica o porque sus padres quieren. Estudie lo que le guste realmente. Esto lamentablemente es muy común y trae frustraciones futuras. Trabaje en su sueño, esfuércese y se le dará.

La juventud solo se tiene una vez, el tiempo perdido no se recupera, pero el dinero sí. Entonces trabaje en sus proyectos antes de que sea demasiado tarde.

Jairo Pinilla, director de Performia Colombia, expone que para los jóvenes “trabajar y estudiar a la vez desde muy corta edad representa un crecimiento laboral, y más aún si se desarrollan en su área de especialidad”.



Por lo general, “los profesionales que empiezan su vida laboral después de graduarse deben conocer el mercado laboral desde cero, y generalmente terminan en cargos junior para aprender".



Pinilla agrega que “los que ya tienen experiencia cuando se gradúan, tienen mayor experticia y madurez en su área de especialidad y pueden optar a mejores puestos”.

Para la sociedad es importante que usted tenga los conocimientos necesarios para lograr ser un profesional competente, pero tener el título también es importante, ya que puede ser muy capaz, pero si no tiene el título que requiere la empresa, terminan pagándole incluso hasta la mitad de lo que debería ganar.



Pero si tiene el título y no tiene el conocimiento podrá entrar a una empresa ganando bien, pero con el tiempo, lo más seguro es que se quede sin trabajo.



"Sin importar cuanto haya estudiado y cuanta experiencia haya adquirido, siempre puede aprender más, los profesionales competentes se construyen con aprendizaje constante. Recuerde que el mundo cambia, las personas cambian. Actualícese constantemente y forme parte de ese crecimiento. Si usted está estudiando una carrera o va a empezar tome en cuenta estas recomendaciones y a largo plazo verá grandes resultados”, concluyó Pinilla.



