El estrato medio impulsa las ventas de vivienda en América Latina

La consultora inmobiliaria Tinsa analizó la dinámica del mercado de vivienda en Chile, México, Perú y Colombia, y una de las coincidencias fue la consolidación del estrato medio.

Por ejemplo, entre el cuarto trimestre del 2017 y el primer trimestre del 2018 se vendieron 10.304 casas y apartamentos en ese segmento en los cuatro países. Incluso, al agregarle la comercialización del estrato medio-bajo, la cifra aumentó a 15.773.



EL TIEMPO habló con Ignacio Martos Navarro, presidente de la multinacional, quien estuvo en Colombia evaluando los resultados anunciados por la compañía.

Para comenzar, el directivo recordó que el 70 por ciento del ahorro de las familias en Colombia y en la mayoría de los países de Latinoamérica se destina a la vivienda.



“Por eso, quiero comenzar ratificando que, a pesar de la evidente desaceleración económica que se ha presentado, esta inversión sigue como una de las más importantes para la gente”.

En promedio, el 70 por ciento del ahorro de las familias en Colombia se destina a la compra de vivienda FACEBOOK

TWITTER

Con el fin de saber hacia dónde va el dinero de las personas, Martos hizo algunas anotaciones sobre los resultados del informe. “Efectivamente, el estrato medio en la región se mueve de una forma similar. Sin embargo, Chile tiene particularidades que hacen más asequible la inversión”.



Según el Presidente de Tinsa, allí el acceso para adquirir una vivienda es más fácil, entre otras razones, “porque la tasa de financiación es baja y los plazos de los créditos son más amplios y, por lo tanto, la capacidad de endeudamiento es mayor”.

Países con coincidencias

De México y Colombia, el directivo resaltó que cuentan con una dinámica de desarrollo habitacional similar. Sin embargo, “el valor agregado de Colombia está en que no tiene tanta dispersión social y, con los ajustes hechos a través de políticas de Estado, han podido atender a todos los estratos”.



Por ejemplo, para Martos el buen momento de la vivienda de interés social (VIS) se mantendrá, porque “hay oportunidades para los inversionistas y para las familias interesadas en la adquisición, precisamente, porque hay una acertada movilización de subsidios por parte del gobierno para los compradores que han impulsado el mercado”.



En este punto, el reporte de Tinsa también confirmó lo que explicó el directivo acerca de las similitudes en el desempeño de la VIS en México y Colombia, ya que en el periodo analizado fueron los países con más ventas: el primero con 1.797 unidades y el segundo, con 1.448.

En Colombia, el buen momento de la vivienda de interés social (VIS) se mantendrá FACEBOOK

TWITTER

¿Y la vivienda de lujo?

El estudio para Colombia también evaluó el rango luxury (es decir, de lujo) y el estrato alto que, como sucede en Perú, tienen una dinámica muy moderada, por no decir baja (ver gráfico). Al consultarle a qué se debe esto, Martos señaló que la lectura debe hacerse desde múltiples puntos de vista.



Por ejemplo, “comparada con Santiago de Chile y Ciudad de México, Bogotá aún no cuenta con zonas tan desarrolladas urbanísticamente, lo que limita la oferta de suelo para este tipo de vivienda”, explicó el directivo, quien a esto les sumó los problemas de movilidad, que pueden afectar negativamente la decisión de compra.



“En las dos primeras hay zonas con un desarrollo urbano considerable, es decir, con infraestructura vial y un entorno compuesto por centros comerciales, corporativos, de negocios, hoteles, etc. que, precisamente, facilitan el desarrollo de proyectos luxury”, enfatizó.

La construcción en altura, producto de la falta de suelo, se está consolidando en A. Latina FACEBOOK

TWITTER

El estudio de Tinsa también confirmó el auge de una tendencia en alza en los cuatro países: el aumento de las construcciones en altura. De hecho, de 137.347 viviendas en oferta entre el cuarto trimestre del 2017 y el primer trimestre del 2018, el 73 por ciento correspondió a apartamentos, mientras que el resto (27 por ciento) fueron casas.



Al respecto, Martos señaló que crecer en altura para toda gran ciudad es muy importante, ya que facilita la dotación y el aprovechamiento de equipamientos y servicios urbanos existentes. Esto, dijo el directivo, tiene una relación con la renovación urbana y con un fenómeno que está haciendo que las personas retornen a las ciudades, siempre y cuando estas se encuentren bien planificadas, y ofrezcan movilidad, sostenibilidad y calidad de vida.



GABRIEL E. FLÓREZ G.

Coordinador editorial Vivienda

En Twitter: @GabrielFlorezG​