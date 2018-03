Cierran los mataderos ilegales en Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) siguió con la puesta en vigencia del decreto 1500, norma sanitaria que deben seguir todos los sitios destinados al sacrificio de animales.

En las cuentas de la entidad, Colombia cuenta con 394 mataderos que sacrifican ganado bovino, de los cuales 95 dentro de los llamados ‘planes de racionalización’, mientras que no menos de 233 podrían cerrarse de no cumplir con el decreto.



Por esto, en los últimos doce meses se han clausurado 12 de estos que no reúnen las condiciones para funcionar como tales.



Acerca del tema, Ricardo Sánchez, presidente de la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas (Unaga), indicó que con la implementación del decreto 1500 se habría incrementado la informalidad en el proceso, es decir, que se estaría comercializando carne de animales sacrificados en potreros, sin ninguna medida de higiene en el faenado.



Vale la pena aclarar que el decreto de la referencia está vigente desde el 2007 y tuvo más de siete aplazamientos para su entrada en vigencia, tiempo durante el cual (10 años) los mataderos fueron alertados de que debían hacer inversiones para adecuar sus procesos de faenado de animales.



Según el Dane, en el 2017 se sacrificaron 3,39 millones de cabezas de ganado bovino, lo que representó una variación de –6,6 % frente al año 2016, cuando la variación fue –8,9 % y se sacrificaron 3,63 millones.



Por su parte, el sacrificio de machos presentó una variación de –4,5 %, el de hembras –8,6 % y el de terneros 0,5 %. El sacrificio de vacunos con destino a la exportación también presentó una caída de –20,1 %, con 106.858 cabezas en 2017; en el 2016 fueron 133.738 cabezas.

