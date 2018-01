Censo del Dane para saber cuántos somos en el país comienza el martes

Después de 12 años, los colombianos volverán a ser censados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

A diferencia de los censos del pasado (el más reciente se llevó a cabo entre el 22 de mayo del 2005 e igual fecha del 2006), en esta oportunidad, la medición de los colombianos no tomará más de seis meses y tendrá dos fases.



La primera se realizará de forma virtual entre el 9 de enero próximo y el 8 de marzo del presente año, mientras que la segunda, la cual será presencial, tendrá una duración de tres meses, partiendo en abril y terminando en junio del 2018. Así, los primeros resultados se darán a conocer a finales de julio o principios de agosto, según lo dijo Mauricio Perfetti, director del Dane.



Para saber cuántos colombianos hay, dónde están ubicados geográficamente y cómo viven, el ente estadístico quiso aprovechar este año el avance de la tecnología, por lo que, por primera vez, las personas tendrán la oportunidad de entregar su información y la de su hogar por internet.



El eCenso, como se denominó la herramienta diseñada por el Dane para adelantar la primera fase del censo 2018, se hizo pensando no solo en la comodidad de las personas, pues se puede realizar desde cualquier punto que tenga conexión a internet y en varios momentos, sino en facilitarles a quienes tienen limitaciones visuales o auditivas que puedan diligenciar el formulario electrónico de forma autónoma.



Quienes opten por esta alternativa, a partir del próximo martes 9 de enero podrán ingresar, a través del sitio web del Dane (www.dane.gov.co), al enlace del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, en el cual tendrán la posibilidad de diligenciar el formulario en varios momentos, guardar la información y retomar el diligenciamiento del formulario más adelante hasta completar todos los datos solicitados en materia de ubicación, vivienda, hogar y personas.



Es necesario crear una cuenta de acceso y tener un correo electrónico activo, pues a través de este el sistema le confirmará el usuario y contraseña para acceder al formulario. Una vez diligenciado y enviado este, recibirá por correo electrónico el código y la constancia de que fue censado.



Para quienes no tiene conexión permanente a internet, existe la posibilidad de descargar el formulario electrónico desde el computador de la persona que lo diligenciará. Luego procederá a responder el cuestionario y una vez cumplido el proceso, debe subirlo a la web del censo y enviarlo.



Las personas que decidan realizar el eCenso tendrán acompañamiento y asesoría permanente de funcionarios del Dane, para lo cual se habilitará una línea telefónica gratuita de atención, chat y correo electrónico, servicios que estarán disponibles desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, según informó la entidad.



Para verificar la veracidad de la información entregada por las personas a través del canal virtual, los datos de los ciudadanos se cotejarán con los que reposan en la Registraduría Nacional, con la cual se estableció un convenio para tal fin.

Puerta a puerta

La verdadera capacidad del Dane para medir a la población colombiana, que según proyecciones de la misma entidad debería llegar en octubre de este año a los 50 millones de habitantes, se pondrá a prueba a partir de abril.



En ese momento, una legión de no menos de 31.000 empadronadores plenamente identificados con carné, chaleco y gorra con el logo del Dane irá de puerta en puerta, casa por casa por todos los rincones del país, recolectando la información de cómo están conformados los hogares.



Todos los colombianos y extranjeros residentes en el país que demanden servicios públicos serán censados. El responsable de proporcionar la información requerida sobre el hogar será el jefe o jefa de este.



“Se define como hogar la persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan una parte o la totalidad de una vivienda y atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común; generalmente comparten las comidas”, advierte el Dane.



La fase presencial tendrá una duración de tres meses. En abril, el censo les corresponderá a los departamentos y ciudades que albergan a alrededor del 60 por ciento de la población. En este bloque entran Cundinamarca, Antioquia, Santander, Valle, Bolívar, Norte de Santander y, por sus características especiales, San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



En mayo se suman Córdoba, Sucre, Cesar, Magdalena, Arauca, Casanare, Meta, Boyacá, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Cauca y Huila, y finalizará la operación con los departamentos con alta presencia de comunidades étnicas.

Información esencial

En Colombia se han realizado alrededor de 20 censos poblacionales. Desde 1770 se hicieron padrones territoriales parciales, y el de 1778, en la época de la Colonia, sirvió para estimar la población blanca ‘libre’, indígena y esclava.



Casi medio siglo después, en 1825, la población del país volvió a ser censada. Fue el primer y único censo de la Gran Colombia. Se enumeraron familias con cada uno de sus integrantes por sexo, edad, estado civil. También se incluyeron sirvientes y esclavos.



Luego de varias mediciones más en esos cerca de 200 años, en 2005, cuando muchos creían que este era un país de 45 millones de habitantes, el censo permitió saber que esa población tenía 4 millones de personas menos.



Pero más allá de la estadística fría de cuántos colombianos hay, de cómo viven y en dónde, la información recolectada por estas mediciones constituye una pieza clave para “el diseño de políticas públicas, programas y proyectos que beneficien a esa gran población”, dice el Dane.



La información, agrega la entidad, será insumo para la asignación de recursos a través de los sistemas general de participaciones y general de regalías en los siguientes diez años. También es un insumo fundamental para el seguimiento al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la generación del Plan Nacional de Desarrollo de los próximos años.

Mayores de 18 años, los que responderán el censo

Según el Dane, solo las personas mayores de 18 años residentes en Colombia que conozcan toda la información requerida sobre cada uno de los miembros del hogar podrán responder al cuestionario del censo, sea presencial o a través del formulario electrónico, el cual consta de unas 50 preguntas y cuatro secciones: ubicación, vivienda, hogar y personas.



Es necesario diligenciar toda la información requerida sobre cada uno de los miembros del hogar y contar con un correo electrónico activo, pues este será el usuario de ingreso y el medio de contacto con el ente estadístico.

Información en línea está muy bien protegida: Perfetti

Mauricio Perfetti, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Foto: Abel Cárdenas / Archivo EL TIEMPO

Para quienes opten por el eCenso, ¿qué mecanismos existen para resguardar su información en línea?

El Dane cuenta con mecanismos de captura y almacenamiento de la información que permiten salvaguardar la reserva, integridad y confidencialidad de los datos que nos entreguen los ciudadanos a través del formulario electrónico.



¿Si se responde el eCenso, no hay que hacerlo presencial?



Los ciudadanos residentes en Colombia que realicen el eCenso serán visitados y deberán presentar el código de su cuestionario diligenciado (el cual obtendrán al terminar de responderlo en línea), lo que da por finalizada la visita, a menos que requiera cambiar algún dato ya suministrado.



¿Cómo constatar que quien diligencia el eCenso cumple con los requisitos exigidos, no es un tercero y su información es verídica?



A la hora de diligenciar el cuestionario se harán validaciones internas y protocolos de seguridad, por si se encuentra alguna incongruencia. Además, para constatar que no es un tercero quien contesta el eCenso se validarán nombre y cédula según la base de la Registraduría a través del web service.

¿Cómo saber qué día le realizarán las visitas a las personas en sus viviendas? ¿Se especificará la hora?



Contestarle al Dane es una obligación que tienen todos los colombianos por ley; sin embargo, teniendo en cuenta que algunas personas deben pedir permiso en sus trabajos para atender al funcionario censal, la notificación será enviada con dos días de anticipación; así, cada hogar puede determinar quién dará las respuestas.



¿Qué pasa si al momento de la visita del censista no se encuentra nadie en la vivienda, pese a la notifica- ción previa del Dane, ni se pudo realizar el eCenso?



Si por motivos de fuerza mayor no hay nadie en el hogar, el censista notificará la revisita para el día siguiente. El intento de visita se realizará máximo dos veces adicionales a la primera, y en caso de que no se atiendan éstas, tras una investigación administrativa, el Dane podrá imponer las multas correspondientes.



¿Cuándo se conocerán los resultados del censo 2018?



A finales de julio o inicios de agosto, cuando finalice la etapa tres del censo, es decir, la operación puerta a puerta, estaremos anunciado al país los resultados preliminares del ejercicio censal del presente año.

