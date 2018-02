Chirajara: apuntan a falla de diseño; concesionario traerá expertos

Tras la caída del puente Chirajara, en el tramo intermedio de la vía entre Bogotá y Villavicencio, ocurrida el 15 de enero, hubo dos noticias este miércoles: la interventoría de la obra entregó un informe inicial sobre la posible causa principal del colapso de la infraestructura, que estaba en construcción, y Coviandes, el concesionario encargado de la carretera, anunció que iniciara un análisis técnico y detallado del incidente con expertos extranjeros.

Coviandes dijo que firmó un contrato con la compañía estadounidense Modjeski and Masters (M&M), para realizar estudios y análisis que permitan determinar las causas posibles que llevaron al colapso de la pila B del puente de Chirajara, que forma parte de las obras de la doble calzada en el segundo tramo de este corredor vial.



Por su parte, la firma Interconcesiones, interventora de las obras de la segunda calzada que se hacen en este tramo, atribuyó el colapso a una deficiencia de diseño en el sistema de arriostramiento, es decir, aquel que le da estabilidad a una estructura para que no se deforme.



Aclarando que se trata de un primer informe que tendrá una documentación más detallada adelante, la interventoría presentó las conclusiones obtenidas por la firma Mexicana de Presfuerzo (Mexpresa), contratada para hacer el análisis, según las cuales no hay acero de refuerzo entre la cara interior de las columnas y los extremos de la losa travesaño, lo cual se evidenció en las visitas al sitio y en el material fotográfico.



De acuerdo con Arturo Pérez, vocero de Mexpresa, esto quiere decir que faltaron refuerzos en la construcción de este puente, situación que hizo que la estructura no soportara su peso y colapsara.



Por su parte, Marco A. Hinojosa, representante de Interconcesiones, señaló que al ver la secuencia de la falla se observa que esta es “en esa viga transversal, que tiene que soportar las fuerzas que llegan a ese punto, que son fuerzas de tensión muy grandes que se generan ahí”.



Y comparó la función de esa viga como lo hace el tornillo de un gato hidráulico que sostiene un carro. “Si ese tornillo se llega a romper, el carro se caería”, agregó. Hinojosa recalcó que Coviandes fue el responsable de los diseños y que el interventor llegó después de que estos estaban hechos.



El reporte de la interventoría descarta un fenómeno externo como un sismo o una ráfaga de viento, y agrega que no hubo evidencia de que la falla se diera por factores geotécnicos, toda vez que el cabezal de cimentación quedó intacto después del percance.



Señala, además, que, asumiendo que el tramo que continúa en pie siguió los mismos parámetros de la torre que se cayó, “posiblemente se encuentre en un estado inicial de falla”.



Agrega que, aunque hay técnicas de reforzamiento, la recomendación es “no tomar más riesgos y hacer lo más inmediato posible una demolición racional y segura”.

EL TIEMPO consultó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sobre si la entidad haría un estudio adicional por su cuenta, pero no fue posible obtener una respuesta.

Ocho expertos llegan este jueves

Por su parte, Coviandes precisó que este jueves llegarán al país ocho expertos de Modjeski and Masters para iniciar los estudios y análisis que permitan establecer las causas del colapso de la pila B del puente.



Esta firma tendrá el acompañamiento de la compañía American Geotechnical Engineering Services (Ages), con el objetivo de profundizar en el análisis geotécnico.

Según Coviandes, tras hacer un estudio de 20 firmas extranjeras, la selección de Modjeski and Masters se realizó no solo considerando su gran experiencia en este tipo de investigaciones, sino para “garantizar la total independencia y trasparencia en sus conclusiones”.



“Los especialistas evaluarán las causas del incidente en el puente Chirajara, estudiarán la condición actual de las fundaciones del puente y harán una revisión exhaustiva de todos los diseños de la estructura”, recalcó la concesión.



Esto incluye la toma de muestras de partes de la estructura colapsada y ensayos de verificación de calidad, revisión minuciosa de los procedimientos de construcción, así como de los resultados de los ensayos que sirvieron para comprobación de la calidad de las obras y cumplimiento de normas.



Teniendo cuenta la experiencia de Modjeski and Masters, Coviandes señaló que acogerá íntegramente los resultados de los estudios y análisis que entregue, para adoptar en el menor tiempo posible las actuaciones necesarias para cumplir con su obligación de la entrega del puente Chirajara.

Ordenan cierre de la vía Bogotá-Villavicencio

El general Ramiro Castrillón, director de Tránsito y Transporte de la Policía, indicó que, con la intención de salvar vidas ante un eventual colapso de la estructura del puente, la vía Bogotá- Villavicencio quedará cerrada a partir del momento. Agregó que “se permitirá el paso de vehículos que vayan hacia municipios ubicados en la vía al Llano antes del puente Chirajara (ejemplo: Chipaque, Cáqueza, etc.)”. La vía alterna para vehículos de carga será Bogotá-Tunja-Sogamoso-Pajarito-

Aguazul-Villa Nueva-Restrepo- Villavicencio. Y para vehículos pequeños se podrá utilizar el corredor Bogotá-Sisga-Guateque-San Luis de Gaceno-Secreto-Restrepo-

Villavicencio.



