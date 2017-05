Caída del petróleo pone en jaque la estrategia de los del Opep

Un largo listado de compañías petroleras –ExxonMobil, BP, Chevron, Total y las españolas Cepsa y Repsol, entre otras– presentaron resultados inusualmente positivos para el primer trimestre del año.



Adujeron como motivo el alza en los precios del petróleo que siguió a la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) del 30 de noviembre. Pero el optimismo en una industria necesitada de buenas noticias no termina de cuajar.

Tras una temporada a la baja, los precios se desplomaron el jueves de la semana anterior hasta tocar mínimos de los últimos cinco meses: el barril Brent –el de referencia en Europa– cayó a 47 euros; y el West Texas estadounidense (WTI) tocó los 44. Un día más tarde, la cotización se recuperó ligeramente.



Hay varios motivos que explican la tendencia bajista, como una mayor producción en Libia o Nigeria, unas existencias en Estados Unidos que no caen como se esperaba, o una menor demanda en ese país o China.

Pese a todo, Gonzalo Escribano, experto en energía del Instituto Elcano, no detecta grandes cambios en los fundamentos del mercado. “La fuerte caída del jueves y el rebote del viernes apuntan a un componente técnico, con algunos agentes relevantes cambiando a posiciones menos optimistas”, explica.



Sobre la evolución futura, Escribano señala que el consenso de mercado es que el barril no subirá más allá de 55 o 60 dólares.

Seis meses más

Ante unos números alarmantes, Arabia Saudí, principal productor y peso pesado en la Opep, salió el viernes al paso y aseguró que Rusia –que no pertenece a esta organización que engloba a los países responsables de un tercio de la producción mundial– estaba dispuesta a continuar con la política de restricciones a la oferta. El anuncio supuso un respiro, pero la presión continúa.



La mayoría de expertos consultados pronostica que la Opep decidirá en dos semanas continuar durante al menos seis meses con sus límites a la producción. Aquellos analistas que no creían en la capacidad de la Opep para dar un empujón al sector sienten ahora que sus tesis se confirman.



“La Opep pretende reducir el volumen de reservas a su nivel medio de hace cinco años. Para cumplir este objetivo, deberá ampliar seis meses más los límites a la producción y hacerlo de forma efectiva. Las dudas sobre la postura de Rusia habían hecho caer los precios en los últimos días”, explica Harry Tchilinguirian, jefe de analistas de materias primas de BNP Paribas.



“El sector está poco a poco llegando a la conclusión de que la operación de recortes impulsada por la Opep no ha sido efectiva”, añade en un comunicado la consultora energética estadounidense Ritterbusch y Asociados.



La decisión del 30 de noviembre de reducir la producción diaria en 1,8 millones de barriles fue impulsada por Arabia Saudí, en un intento de dar un golpe encima de la mesa para reconducir un sector que había pasado de ingresar 114 dólares por barril en junio del 2014 a los 27 a los que había caído en enero del año pasado. Desde entonces, el valor se ha recuperado, pero no tanto como esperaban los impulsores de esta iniciativa a la que muchos países eran reacios.



Escribano relativiza el efecto que la actual tendencia bajista tendrá en los productores. “Dependerá de su duración y evolución, pero de momento los precios casi doblan los niveles de hace un año. Eso no basta para resolver los problemas económicos de los países productores, pero tienen algo más de margen para ajustar presupuestos de manera menos drástica y costosa políticamente”, aseguró. Así lo ha hecho Arabia Saudí, cuyo monarca, el rey Salmán, dio marcha atrás a algunas medidas de austeridad puestas en marcha hace medio año.



