Empleo, impuestos y pensiones, de lo que no hablan los candidatos

A seis meses de realizarse los comicios electorales que darán paso a la nueva administración del país, los colombianos han presenciado un debate “pobre” –según el presidente de la Andi, Bruce Mac Master– con enfrentamientos acalorados, pero muy alejados de los temas que se requieren para enderezar el barco, que, en los dos últimos años, ha navegado en aguas de desaceleración y bajos niveles de confianza de los ciudadanos.

La desfondada bolsa de las finanzas públicas; la reforma pensional; la política empresarial para avanzar hacia la economía formal, y una eventual reforma a las regalías, el segundo presupuesto más importante que tiene el país y que, en casos como el recientemente destapado en Córdoba, continúa al servicio de la corrupción, son temas poco populares y, por tanto, están ausentes del discurso de los hasta ahora 40 aspirantes a ocupar la presidencia en el país que están recogiendo firmas, destaca Mac Master.



“Las estrategias para manejar las finanzas públicas son escasas en el discurso de los candidatos. Tenemos un tema pensional que no aguanta más, pero es algo políticamente inconveniente en esta etapa de la contienda electoral. Tampoco se habla de salud, algo que más temprano que tarde hay que abordar, por el alto costo y la baja calidad en servicios, indicó Mac Master.



El exdirector de Planeación Nacional Hernando José Gómez, por su parte, tiene una larga lista de necesidades públicas que, por su prioridad, ya deberían estar entre las propuestas de un plan para mejorar el país.



Gómez coincide con varios de los expertos consultados en que hay necesidad de abordar un plan integral para recuperar el crecimiento económico, porque, “por más temas distributivos que hagamos, si el ponqué no sigue creciendo, los indicadores de bienestar no van a mejorar. La gran pregunta es cómo recuperar crecimientos como los del 4 por ciento que tuvimos”.

Empleo y pensiones

En proceso de concluir una investigación sobre lo que requiere el país, para ponerlo a los ojos de los candidatos presidenciales, Gómez destaca el tema del empleo.



“Tenemos un agotamiento del bono demográfico. Cada vez menos gente está saliendo al mercado laboral. Hay una participación de mujeres en el mercado laboral que es 20 puntos inferior a la del hombre, porque muchas de ellas están atrapadas en el cuidado del hogar”.



Jorge Iván Bula, exvicerrector e investigador de la Universidad Nacional, expresa que “en las actuales condiciones, con tasas de crecimiento bajas, se requiere una estrategia macro que permita realzar la economía. Implicaría buscar los motores de crecimiento y las condiciones para mejorar el empleo y subempleo”.



Otras ideas que no se escuchan en los discursos, según Bula, tienen que ver con lo que se proyecta del sector externo. “Hay que definir si vamos a seguir enfatizando en hidrocarburos o vamos a transitar hacia ramas de mayor valor agregado como tecnología o biotecnología. La política de innovación no aparece tan clara en el debate electoral y es algo que puede cambiar la vocación del país”.

¿Habrá impuestos?

Al director del Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad del Rosario, Yann Basset, entre tanto, le parece que aún no es momento para que los candidatos aborden estas propuestas. “La campaña como tal no ha comenzado, incluso, la baraja de candidatos no está totalmente definida. Falta saber cuál es la carta del Centro Democrático, no es claro lo que pasará con la coalición que se está formando entre los verdes, el Polo y buena parte del Partido Liberal”.



El problema es que en el país hay un panorama que poco favorece la confianza de los ciudadanos, lo que, según Eduardo Pizano, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, “requiere de un verdadero líder que le diga a la gente ‘esto es lo que vamos a hacer y nos la vamos a jugar de esta manera’”.



Para Pizano, en términos económicos se requiere un ajuste fiscal duro, teniendo en cuenta que “se acabó la gabela de la regla fiscal que permitía estirar el déficit para aumentar ingresos y manejar un presupuesto más holgado”.



Según Pizano, no es un tema menor, puesto que las calificadoras de riesgo tienen en la mira al país y “si no ven un camino despejado en la economía, dan sus veredictos en cuanto a riesgo crediticio, lo que significa que subiría el costo de la deuda”.



Desde su perspectiva, a la financiación del Estado hay que ponerle atención, pues en materia tributaria no parece haber margen de subir más el IVA, mientras al hueco pensional está consumiendo el presupuesto y nadie se le quiere meter.



