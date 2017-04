¿Cuál es la probabilidad de ganar con el nuevo Baloto?

Hay un viejo chiste, ya un clásico de la tradición oral colombiana, que es un diálogo más o menos así:

- ¿qué haría si se gana el Baloto?



- Pagar deudas... y los demás, que esperen.

Lo cierto es que el ganador efectivamente lo primero que hace es pagar una deuda, la de los impuestos que causa el premio, pero aún así, con lo que le queda, ¿quién va a llorar por eso? Es de los pocos casos en que tributar daría gusto.



Hoy, el Baloto es noticia porque cambia su sistema de juego luego de 16 años de presencia de este sorteo en el mercado nacional del azar.



Hasta el sorteo del miércoles 19, para ganarse el gordo hay que sacar seis números de una bolsa de 45 números.



¿Cuál es la probabilidad de ganárselo?



El cálculo lo enseñaba a hacer el profesor de estadística en noveno o décimo grado. Yo tampoco me acuerdo... pero afortunadamente en internet hay aplicaciones para calcular: son seis números que se sacan de una bolsa de 45. No se puede repetir número y no importa el orden en que salga.



Con esas condiciones, hay 8'145.060 combinaciones posibles



En otras palabras la probabilidad de ganar es de una entre 8'145.060



O, de nuevo, en otras palabras, la probabilidad es de 0,000000123

Pero desde el sorteo del sábado, las reglas del juego cambian.

Hay una primera bolsa con 43 números, y en una segunda bolsa, 16 números.

De la primera bolsa se sacan 5 números, y luego un sexto número sale de la segunda bolsa.



La primera tanda, de 5 números escogidos de entre 43, que no se repiten y que no importa el orden da 962.598 combinaciones posibles. Pero esas se combinan a su vez con 16 posibilidades. Así, en total, son 15'401.568 combinaciones posibles.

La probabilidad de sacar el gordo es de una entre 15'401.568, o, en otras palabras, de 0,0000000649. Aún así, seguiremos apostando de vez en cuando. Al fin y al cabo en realidad pagamos algo más de cinco mil pesitos para soñar durante un par de días. Incluso, a veces no miramos el resultado de inmediato, para prolongar por unas horas o hasta unos días más el efecto arrobador de la dopamina liberada en el cerebro sólo por cinco o seis mil pesitos .



