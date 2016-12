IVA del 19 por ciento, desde el primero de febrero del 2017

En manos del presidente Juan Manuel Santos quedó ahora la suerte del proyecto de reforma tributaria, cuyo texto conciliado quedó aprobado este miércoles por las plenarias de Cámara y Senado.

La firma del Presidente es el paso preliminar para que dicha iniciativa se convierta en ley de la República y comience a regir a partir del primero de enero del 2017.

No obstante, en materia del impuesto al valor agregado (IVA) la aplicación de la nueva tarifa del 19 se dará a partir del primero de febrero del 2017, dado que los establecimientos comerciales y de servicios tendrán un mes de gabela para que efectúen la remarcación de precios y ajusten sus sistemas, dijo Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda. (Lea también: Inflación por IVA se sentirá más en ingresos bajos que en altos)

La conciliación de este punto fue a favor de la propuesta del Senado (artículo 190).

A través de un mensaje de texto vía Twitter, el presidente Santos felicitó tanto a los congresistas como al Ministro de Hacienda por lo logrado con la reforma tributaria.

“Felicitaciones @MauricioCard y gracias a Congreso por aprobar #ReformaTributaria. Permitirá que programas sociales lleguen a más colombianos”, dijo el mandatario.

Temas como la penalización a la evasión, rebaja en los aportes a la seguridad social de los pensionados y la posibilidad de que los municipios puedan crear un impuesto al alumbrado público coparon la mayor parte de las ocho horas que tomó la conciliación de los textos de Cámara y Senado, el martes de esta semana.

En total se conciliaron 41 artículos, de los cuales 29 fueron iniciativas del Senado y 12 de la Cámara. También se conciliaron 10 artículos nuevos aprobados por la plenaria del Senado, de los cuales 6 tienen que ver con impuestos a los productos medicinales procesado derivados del cannabis o la marihuana, dijo Olga Lucía Velásquez, representante a la Cámara por el Partido Liberal y quien hizo parte de grupo de parlamentarios convocados a dicha conciliación.

En las discusiones hubo de todo un poco y algunas sorpresas, como por ejemplo, el hecho de que se hubiese acogido la propuesta de penalización de la evasión de Senado, cuando la propuesta más sólida fue la aprobada por la plenaria de la Cámara.

“Lo destacable en este caso puntual es que por primera vez en el país se legisló en materia de penalización a la evasión de impuestos”, dijo Velásquez.

Así, propuestas como la rebaja en los aportes a la seguridad social de los pensionados, que buscaba que fueran del 4 y no del 12 por ciento, no pasaron. En ese aspecto se acogió el texto de Senado y no el que venía de la Cámara.

Tampoco hubo conciliación en lo concerniente al impuesto de renta que deben pagar las empresas que hagan uso de las zonas francas. En este aspecto primó la propuesta de Cámara y no el artículo 178 del Senado, luego de dos votaciones en las que hubo empate de 4 a favor y 4 en contra. En consecuencia, la tarifa quedó establecida para todos en el 20 por ciento.

Se acogió también la propuesta de la Cámara en materia de los aceites refinados, sobre los cuales se cobrará ahora un IVA del 19 por ciento y no del 5 por ciento como lo propuso el Senado. (Además: 15 puntos claves de la nueva reforma tributaria)

“En términos generales esta reforma logra avances importantes en simplificación tributaria, lucha contra la evasión, fortalecimiento de la Dian, además en la creación de un comité que hará una vigilancia especial al gasto público que verificará que los recursos conseguidos con esta norma se asignen para lo que fueron concebidos”, recalcó Velásquez.

Impuesto a uso de bolsas

En la conciliación también se acogió la propuesta del Senado (artículo 198) que impone un impuesto escalonado a las bolsas plásticas que inicia en 20 pesos hasta un máximo de 50 pesos, con el fin de desestimular su uso y así disminuir el impacto nocivo que este producto tiene sobre el medioambiente.

Se eliminó de la propuesta la parte que indicaba que el impuesto regiría en los establecimientos de más de 200 metros cuadrados. (Lea también: Las bolsas plásticas pequeñas llegan a su fin en Colombia)

La iniciativa no busca un mayor recaudo sino ayudar a la conservación del medioambiente, según dijo el Ministro de Hacienda.

Evasores, en la mira

La propuesta sugerida en la Cámara penalizaba con cárcel de entre 4 y 9 años a quienes disminuyeran en más de 172,3 millones de pesos el impuesto a su cargo. Tras la conciliación se acogió el texto del Senado (artículo 319), en el que se penaliza con cárcel de 4 a 9 años de prisión a quien de forma dolosa omita activos o presente información inexacta de estos o declare pasivos inexistentes en un valor igual o superior a 7.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para afectar su impuesto de renta y complementarios o el saldo a favor de cualquiera de estos.

Aportes a salud sin cambios

Luego de que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se comprometiera a impulsar un proyecto de ley al que le falta un debate en el Congreso de la República, relacionado con una rebaja en los aportes a seguridad social que hacen los pensionados, el comité conciliador del texto de reforma tributaria decidió no acoger la propuesta aprobada en la plenaria de Cámara el martes de la semana pasada.

El texto de la Cámara sugería un recorte del 4 al 12 por ciento que tendrían que hacer los pensionados, con lo cual los 8 puntos porcentuales de diferencia los asumiría el Estado.

Según el Ministerio de Hacienda, dicha reducción en los aportes que este grupo le hace al sistema de salud, conllevaba un impacto de 3 billones de pesos, por lo cual pidió no acoger la propuesta y en consecuencia se sacó del articulado final.

Aceites con IVA del 19 %

Tras dos intentos de conciliación de los textos aprobados en las plenarias de Cámara y Senado, en los que hubo empate de 4 votos a favor y 4 en contra para que a los aceites refinados se les aplicara un IVA de solo el 5 por ciento, como lo sugería el texto de Senado, se optó por eliminar el artículo 178 que contenía esa propuesta.

Así lo estipula el reglamento de conciliación para esos casos. En consecuencia, en el texto definitivo los aceites sin procesar se mantienen con un IVA del 5 por ciento, mientras que sobre los refinados, es decir, los de consumo en el hogar, se cobrará un impuesto del 19 por ciento, una vez entre en vigencia la reforma tributaria.

Los planes de datos y los celulares inteligentes

El materia de beneficios tributarios para incentivar el uso de la tecnología se acogió la propuesta del Senado de exención del IVA a dispositivos inteligentes (celulares y tabletas) cuyos precios no superen los 654.566 pesos o 22 UVT. También a los computadores con valor inferior a los 1,5 millones de pesos o 50 UVT.

Los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil que excedan un valor de 44.630 pesos pagarán impuesto al consumo del 4 por ciento sobre la totalidad del servicio.

Incentivo a la bicicleta

Los conciliadores de Cámara y Senado acogieron la inicia- tiva de la segunda sala en la cual se aprobó reducir el IVA para las bicicletas cuyo valor no exceda los 1,5 millones de pesos. Bajo el régimen actual estas tributan a tarifa plena, con la entrada en vigencia de la reforma, pagarán solo el 5 por ciento. Esta medida fue calificada en su momento como favorable por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien manifestó que esto permitirá incentivar el uso de este medio de transporte. Indicó que las que son inferiores a este monto son las que se han hecho populares en el país.

De otro lado, se acogió una proposición del Senado para que las motocicletas que superen un cilindraje de 200 centímetros cúbicos tengan a su cargo, además, el pago de un impuesto al consumo del 8 por ciento sobre su valor.

La propuesta de la plenaria de la Cámara apuntaba a que esa tarifa se aplicara a estos mismos vehículos pero de un cilindraje superior a los 180 centímetros cúbicos, por lo que la conciliación fue a favor de la del Senado.

Baja tasa a productos de aseo

Las mujeres del Senado de la República manifestaron su inconformidad con la propuesta del Gobierno de que los artículos de aseo femenino, entre estos las toallas higiénicas, pasaran de pagar IVA del 16 al 19 por ciento, por ello, presentaron una proposición en la que pidieron que el impuesto a las ventas que les correspondiera a estos productos fuera del 5 por ciento. En la conciliación, los representantes a la Cámara acogieron la iniciativa aprobada en la plenaria del Senado, por lo cual estos artículos pagarán esa tasa una vez la reforma entre en vigencia.

