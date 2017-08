Cada día más familias viven en arriendo en el país

El mercado de arrendamientos en Colombia mueve cerca de 23 billones de pesos anuales. Un monto considerable que –según Economía Urbana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)– equivale a cerca del 3 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Del total, unos 14 billones provienen de los gastos en arriendo de los hogares con ingresos menores a cuatro salarios mínimos.



Eso también lo demostró la Encuesta de Calidad de Vida del Dane 2016, que reveló que el 36,8 por ciento de los colombianos vivía en arriendo. Esto, según Economía Urbana, habría aumentado a 44 por ciento.



Esta dinámica en las zonas urbanas está representada en 4,9 millones de hogares, señaló Julio Miguel Silva, socio fundador de la compañía, quien explicó que el número de arrendatarios sigue en aumento porque “son más los hogares formándose al año (unos 300.000) que los que compran vivienda nueva (200.000 anuales)”.



A estos anuncios hechos el jueves en el Congreso Inmobiliario de Fedelonjas, en San Andrés, hay que sumarle, con base en esa tendencia, que al cierre del año pasado existían 5,1 millones de familias con vivienda propia, es decir, el 44,3 por ciento del total de las que habitan en las zonas urbanas.



Según Manuel Alfonso Carrillo, gerente de la firma inmobiliaria Avacol, esta dinámica es el reflejo de la economía del país. “Si las tasas de interés no bajan más y el empleo no mejora, es muy difícil que las personas adquieran deudas a largo plazo y compren. Por eso, por lo menos por ahora, la gente prefiere tener disponibilidad de efectivo, lo que significa no pagar cuotas iniciales altas ni endeudarse”.



Pese a la situación, hay inversionistas que apuestan, especialmente, a la oferta en el rango medio, que se puede beneficiar con una nueva fase del subsidio a la tasa de interés. Sin embargo, aunque se anunció recientemente, lo que resta para mover los créditos es su reglamentación que –según conoció EL TIEMPO– estaría lista a finales de agosto.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS

En Twitter: @GabrielFlorezG