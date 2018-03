Inquilino le heredó líos a un nuevo usuario de Gas Natural

Al poco tiempo de ocupar en arriendo un apartamento en Bogotá, una llamada de la empresa Gas Natural Fenosa sorprendió a Felipe Gómez. El motivo: una posible suspensión del servicio por falta de mantenimiento.

El usuario, que heredó el problema del anterior inquilino y de la firma inmobiliaria que tiene en consignación la vivienda, no sabía que cada cinco años debía estar al tanto de una visita para la revisión y los arreglos de rigor de los gasodomésticos, tras ese tiempo de uso. De esta forma, la primera experiencia en su nueva vivienda fue la desconexión del servicio, además, porque le dijeron que iban a determinada hora y no cumplieron.



Al respecto, el inmobiliario Manuel Alfonso Carrillo explicó que “no es tan fácil llevar la cuenta de esos cinco años, porque sobre la marcha se han presentado variaciones en los procesos y, a mi modo de ver, la información relacionada con la periodicidad del mantenimiento ha sido parcial”.



El empresario recordó, de todas formas, que la responsabilidad del pago de los eventuales arreglos es del propietario del inmueble. Sobre la responsabilidad de la firma de bienes raíces a cargo del apartamento, Alfonso insistió en que es difícil tener certeza de las fechas correspondientes a la revisión.



Acerca de los posibles inconvenientes causados por Gas Natural, EL TIEMPO consultó a Óscar Ardila, vocero de la Personería de Bogotá, quien señaló que tienen 138 quejas registradas en el primer trimestre del año contra la compañía: 23 por inconformidad, 32 por facturación indebida y 83 relacionadas con la desconexión del servicio, precisamente, lo que le sucedió a Gómez.



Este diario contactó a Gas Natural, que, sobre el cumplimiento de la visita técnica, respondió que “la solución planteada es esperar la visita técnica de uno de los representantes”.



Al consultarle sobre las quejas mencionadas por la Personería, la prestadora del servicio también manifestó que “en Bogotá hay alrededor de 2’200.000 clientes y 138 quejas no equivalen ni al 1 por ciento del total”.

Conformes, a pesar de todo

Con este panorama, vale la pena recordar la reciente encuesta de percepción Bogotá Cómo Vamos, la cual mostró cifras favorables para las compañías prestadoras de servicios públicos. En el caso particular del gas natural, el 84 por ciento de los ciudadanos encuestados (1.399 personas) expresaron estar conformes con el servicio prestado.



Y, si bien el porcentaje de reclamaciones es bastante bajo, hay que tener en cuenta que hay normas como la Ley 142 –de regulación de los servicios públicos en el país– en la cual se estipularon los derechos del cliente o consumidor y, claro, de las firmas prestadoras. Esto, obviamente, también incluye deberes.



De cualquier forma, hay consenso en que las situaciones de inconformidad de los usuarios del servicio no resueltas directamente con éxito pueden presentarse –como instancia adicional– a los entes de control encargados. Sin embargo, también es importante evitar procesos engorrosos y tratar de conciliar.

Hay normas para los constructores

Es importante tener en cuenta que también existen regulaciones para las firmas constructoras. En el caso particular del gas natural, estas deben cumplir con ciertos requisitos para la instalación de los calentadores a gas; esto incluye la elección del espacio apropiado en el cual se van a ubicar los gasodomésticos. Esto es muy importante, ya que hay casos en los cuales a los propietarios de una vivienda nueva, al momento de tener la primera revisión, les exigen cambios, lo que no tiene sentido, ya que se supone que las empresas edificadoras se rigen bajo las normas vigentes de seguridad e instalación.



JORGE ALFREDO PIÑEROS

REDACCIÓN VIVIENDA