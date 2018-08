Viene ‘Sisbén para ricos’ para ver quién puede pagar más impuestos

Con el fin de que los recursos públicos se traduzcan en políticas de Estado más expansivas y que la tributación genere más equidad, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció la creación de un sistema que identifique a los ricos que pueden pagar más impuestos, así como el Sisbén registra a los pobres para favorecerlos con los programas sociales.

Esta especie de “Sisbén de los ricos”, como lo llamó coloquialmente, implicará una nueva tarea para la Dian, que tendrá la labor de tener en el radar a estos contribuyentes.



“Bajo el entendido de que las empresas del país, que pagan el 85 por ciento del impuesto de renta, son ricas, estamos escondiendo una realidad y es que la distribución del ingreso en Colombia tiene que ser capaz de identificar a la población que puede pagar los impuestos más altos. Esto va en línea con la estrategia de sustituir un impuesto empresarial por uno personal”, dijo el funcionario, en la asamblea de la Andi.



El ‘Sisbén de los ricos’ es una de las razones por las cuales “se requiere aumentar la capacidad de la Dian para administrar el sistema tributario”, controlando la elusión y la evasión, y así, llegando a una mayor formalización de la economía. “La equidad es hacer que se logren los objetivos de provisión de recursos, se generen oportunidades educativas y se luche contra el gasto ineficiente, como los subsidios mal enfocados”, dijo.

El costo de no crecer

Carrasquilla mostró su preocupación por el débil crecimiento de la producción.



“En el 2012 se estimaba que para esta época seríamos capaces de crecer al 4,8 por ciento, muy cerca del 5 por ciento que nos plantea la Andi como desafío, pero en el 2018 la proyección para el año entrante es de 3,5 por ciento. Esa caída en 1,3 por ciento del crecimiento es muy significativa en términos de recursos. Dependiendo de cómo descontemos esos flujos futuros que se plantean en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, podríamos estar hablando de pérdidas entre 250 y 500 billones de pesos”.



Por ello, habló de volver al Estado un socio del emprendimiento de pequeñas, medianas y grandes empresas, tarea que ubicó en el pilar de legalidad del nuevo Gobierno.



Al ser interrogado sobre las coincidencias del Plan de Reactivación Económica del Gobierno y los Pipes de la administración anterior, Carrasquilla dijo que la diferencia sustancial es que esta vez se hará cumplir.



“El plan de reactivación lleva muchos años diagnosticado, pero carente de efectividad. En subsidios pensionales, por ejemplo, que son una de las fuentes claves para reducir gasto público, según muchos estudios, nadie ha hecho nada, ni un ‘Pipe’ ni un ‘Pepe’. Cuando lancemos el plan económico vamos a buscar que se cumpla”.



La generalidad de la política tributaria que se implementará es para bajarles carga en los impuestos a las empresas.



No obstante, algunos empresarios están escépticos. Jean Claude Bessudo, presidente de Aviatur, expresó que “los empresarios (cada 4 años y de vez en cuando cada 8 años, cuando había reelección) siempre estamos de acuerdo con lo que dice el Ministro de Hacienda; nos parece una maravilla. Llevo 51 años en estas y no he conocido un solo gobierno que no tenga las mejores intenciones. Pero el infierno también está plagado de buenas intenciones”.



Y dijo que en un entorno mundial “dependemos de tantas variables”. Sobre la confianza empresarial en el Gobierno, agregó que es gente muy honesta y preparada. “Tratamos todos de hacer lo mejor posible”.



Por su parte, Antonio Celia, expresidente de Promigás, indicó que la política económica del nuevo Gobierno le ha parecido en línea con lo que necesita el país.



“Quiero resaltar lo que dijo el exministro Guillermo Perry, en el sentido de los tiempos en los que se pueden hacer las reformas fiscales para que no estemos teniendo afugias, porque es claro que necesitamos generar mayores recaudos. Y, definitivamente, para que la economía crezca a tasas superiores hay que mejorar la productividad y eso pasa por la educación”.



MARTHA MORALES MANCHEGO

Enviada Especial a Cartagena

En Twitter: @marthamoralesm