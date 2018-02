Buenas noticias serían culpables del derrumbe en las bolsas de valores

Tras la fuerte caída de la Bolsa de Nueva York el lunes, con sus respectivos efectos en los mercados bursátiles de Europa, América Latina y, este martes, en los de Asia, muchos se preguntan las razones de dicho retroceso, si recientemente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional revisaron al alza las proyecciones de crecimiento, si la economía de Estados Unidos está al alza, si Europa tampoco tiene mayores problemas, si se prevé una recuperación en América Latina y si el petróleo ha venido subiendo.

Con la frase “buenas noticias son malas noticias”, analistas de la AFP Protección describen las causas del derrumbe (el martes el índice Dow Jones corrigió y subió 2,3 por ciento), al referirse a la fuerte volatilidad de las últimas jornadas.



Esto luego de que crecieran las expectativas de un mayor aumento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), como herramienta para atajar un posible aumento de la inflación iniciando el año.



Esta situación se debe al aumento en los salarios a causa de las medidas tributarias en Estados Unidos, las cuales están permitiendo, según Camilo Silva, gerente de Valora Inversiones, que ante la menor carga impositiva, las empresas puedan darles mejores remuneraciones a sus trabajadores.



“Esto va de la mano de la reforma tributaria de Trump. Las empresas pueden pagar mejor porque tienen alivio económico y al darles bonificaciones a sus empleados esto va al consumo y genera una presión en la inflación”, explica Silva.



Y dicha eventual subida en las tasas de interés, por parte de la Reserva Federal, tendría el efecto de reducir la liquidez o los recursos disponibles para invertir en activos de alto riesgo como las acciones y haría que los intereses de los bonos americanos resulten más atractivos para los inversionistas, quienes, de hecho, ya han venido vendiendo acciones para comprar estos papeles, pues tienen un menor riesgo y aseguran un retorno de la inversión.



De acuerdo con los operadores de la AFP Protección, de forma inmediata las probabilidades implícitas de incremento en la tasa de interés de la Fed pasaron a 72 por ciento en marzo, a 52 por ciento en agosto y a 39,6 por ciento en diciembre.

Volatilidad seguirá

Según Camilo Silva, de Valora Inversiones, es posible que las correcciones en los índices de Estados Unidos, como ha ocurrido en los últimos 20 años, no duren más de tres semanas, pues no se están viviendo épocas críticas como la contracción en Europa, la crisis de Grecia o la crisis financiera del 2008.



“Vamos a entrar en un mes particularmente volátil, porque estamos contando esta historia hoy, pero la otra semana viene Powell y ya no va a estar Janet Yellen en la Fed, algo que es crítico”, sostiene al señalar que la reunión de marzo de esta entidad será clave porque le a aclarará al mercado el rumbo o lo haría descender más.



En el caso de las acciones en Colombia, se prevé un comportamiento muy similar al que tenga el Dow Jones, ya que el mercado está muy correlacionado con el de Nueva York, al tener varias acciones listadas a través de un ADR, entre ellas el Grupo Aval, Avianca, Bancolombia y Ecopetrol.



“Todas tienen un peso importante, particularmente Ecopetrol y Bancolombia, que son las que más importan en el Colcap, porque tienen un peso del 31 por ciento en el índice”, explica. Y agrega que la fuerza de las caídas en el mercado local dependerá del comportamiento del dólar.

Wall Street sube y las otras caen

En una sesión volátil, la bolsa de Nueva York se recuperó este martes y el índice Dow Jones subió 2,33 por ciento, ganando 567,02 puntos hasta 24.912,77 unidades.



Pero el efecto de la fuerte caída del lunes llevó ayer el índice Nikkei, de la bolsa de Tokio, a bajar un 4,73 por ciento, luego de alcanzar a perder más de un 7 por ciento.

Similar situación se vio en Europa. Allí, el Ibex, del mercado de Madrid, bajó 2,53 por ciento; la bolsa de París perdió 2,35 por ciento; la de Londres, un 2,64 por ciento y la de Fráncfort, un 2,32 por ciento.



Por su parte, la Bolsa de Colombia subió 0,25 por ciento, a 1.526 unidades.



ECONOMÍA