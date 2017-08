Banco de Inglaterra advierte que el ‘brexit’ ya afecta la economía

07 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

07 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

El gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Mark Carney, advirtió en días pasados que las dudas acerca de la implementación del ‘brexit’ ya están afectando la economía británica, al crear un clima de incertidumbre que limita las decisiones de inversión de las empresas y del gasto de las familias.



Carney señaló esto en la rueda de prensa realizada luego de la reunión del Comité de Política Monetaria, en la cual anunció el mantenimiento de los tipos de interés en el mínimo histórico del 0,25 por ciento y una rebaja en las previsiones de crecimiento anual hasta el 1,7 por ciento, frente al 1,9 por ciento que se preveía en mayo pasado.

“La velocidad de la economía británica ha disminuido”, subrayó el gobernador del BoE para justificar las reticencias del sector empresarial a la hora de tomar grandes decisiones, pues todavía no tiene claro cuáles serán los términos de la futura relación comercial con Europa. La libra esterlina ha retrocedido frente al euro 0,3 por ciento, hasta su mínimo de los últimos nueve meses.



Carney, un economista canadiense que suscita las opiniones encontradas de los eurófobos por su nítida posición favorable a la UE, es una de las voces que, junto con el titular de Economía británico, Philip Hammond, apuestan por un ‘brexit’ blando para preservar los intereses empresariales y financieros del Reino Unido.



A raíz de las declaraciones de este miércoles, que implican una censura velada a la vaguedad de la primera ministra Theresa May ante las negociaciones con Bruselas, el exdirector general de las Cámaras de Comercio británicas John Longworth ha atribuido las negras perspectivas económicas a la “incompetencia” de Hammod.



Longworth, activo defensor de la salida de la Unión Europea durante el referendo del ‘brexit’, terció, de este modo, en el debate que desgarra al gobierno de May entre el sector pragmático liderado por el canciller del Exchequer y los partidarios de una salida a cualquier precio. Longworth quería decir que el gobernador del Banco de Inglaterra está avalando con su diagnóstico la reclamación de Hammond de llegar a un acuerdo transitorio con Europa que, al menos en el periodo inmediatamente posterior al divorcio, permita a los británicos permanecer en el mercado único.



Las cifras, en cualquier caso, son reveladoras en cuanto al impacto de estos tiempos inciertos en los ámbitos diversos de la economía de las islas. La previsión del crecimiento de los salarios, por ejemplo, ha disminuido en solo tres meses desde 3,5 hasta 3 por ciento. Si esa tendencia se mantiene, unida a la creciente inflación, mermará el poder adquisitivo de las familias británicas.



Muchos analistas vaticinan que los tipos de interés terminarán siendo modificados este mismo año, pero, por el momento, el Comité de Política Monetaria ha decidido mantenerlos, después del voto favorable de seis de sus ocho miembros.



Por otro lado, Carney seguirá al frente del banco emisor hasta junio del 2019, es decir, hasta tres meses después de que el ‘brexit’ sea una realidad de la que él mismo ha renegado tantas veces como las que ha tenido un micrófono a mano.



PATRICIA TUBELLA

