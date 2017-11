Brecha de la igualdad de género en el mundo se cerrará en 100 años

02 de noviembre 2017 , 03:24 a.m.

La brecha en la igualdad de género en el mundo solo se cerrará dentro de cien años, según un informe del Foro Económico Mundial (FEM), que constata un retroceso en 2017 de la paridad por primera vez en una década debido sobre todo a la desigualdad en el lugar de trabajo y en representación política.



La brecha ha aumentado así por primera vez desde que el Foro Económico comenzara en 2006 a elaborar estadísticas al respecto. Tras el declive de este año, el 68 % de la brecha en la igualdad de género a nivel global ha sido cerrada, ligeramente por debajo del 68,3 % registrado en 2016 y del 68,1 % observado en 2015.

Detrás del retroceso está un incremento en la brecha de la paridad de género en los cuatro pilares que analiza el informe: logros educativos, salud y esperanza de vida, oportunidad económica y empoderamiento político, aunque las dos últimas áreas representan un mayor motivo de preocupación. Ambas registran hasta ahora las mayores diferencias de paridad, pero también eran hasta 2017 las dos áreas que más rápidamente mejoraban para cerrar la brecha, indica el FEM.



"Al nivel actual de progreso, harán falta cien años para cerrar la brecha global en la igualdad entre hombres y mujeres", señalan los expertos de la institución económica con sede en Ginebra.



El año pasado eran aún 83 años, lo que evidencia el retroceso en términos prácticos que se ha producido entre un ejercicio y otro. En las empresas, las perspectivas son incluso peores: el FEM calcula que la igualdad entre trabajadoras y trabajadores no llegará hasta dentro de 217 años -es decir en 2234-, cuando el año pasado estaba previsto aún que llegaría en 2186.



Los expertos del Foro indican no obstante que una serie de países se han desmarcado de la tendencia sombría que dibuja el informe, dado que más de la mitad de las 144 naciones analizadas este año mejoraron su puntuación en este ámbito en los últimos doce meses.



Todas las regiones han reducido la brecha de género en los últimos once años, pese al estancamiento en el progreso global. Con el presente nivel de avances, la diferencia en la paridad podría eliminarse en Europa occidental en 61 años; en el sur de Asia en 62; en Latinoamérica y el Caribe en 79 años; en 102 en África subsahariana; en 128 en Europa del este y Asia Central; en 157 en Oriente Medio y el norte de África, en 161 en Asia oriental y el Pacífico y en 168 años en América del Norte. El país que está más cerca de cerrar la brecha de género es Islandia, la nación más igualitaria entre hombres y mujeres por noveno año consecutivo y que ha superado esa desigualdad en casi el 88 %, según el informe.



La diferencia entre Islandia y el segundo país mejor posicionado, Noruega, ha aumentado este año, dado que la brecha en esta última nación se ha incrementado, al igual que ha ocurrido en el caso del tercer Estado más avanzado en la igualdad de género, Finlandia. Les siguen en cuarto lugar Ruanda y en quinto Suecia. En la sexta posición aparece el primer país latinoamericano: Nicaragua, y en el séptimo se sitúa Eslovenia, dos naciones que han conseguido "un hito" este año al cerrar el 80 % de sus respectivas brechas de género por primera vez, según los expertos del Foro. Cierran el ránking de los diez países más igualitarios Irlanda (8), Nueva Zelanda (9) y Filipinas (10). España figura en el puesto 24, lo que indica que ha avanzado cinco posiciones en comparación con el año pasado.



Por regiones, Europa occidental sigue siendo la más avanzada en la igualdad de género, dado que le queda por cerrar de media un 25 % de la brecha en la paridad. Le sigue América del Norte, que tiene que cerrar un 28 % de la brecha de género, y Europa del este y Asia Central han superado el 71 % de la diferencia de sexos. En cuarta posición se sitúa América Latina y el Caribe, que tienen una brecha media del 30 % por cerrar y albergan a dos de los países que más rápidamente han mejorado en el mundo desde 2006: Nicaragua (6) y Bolivia (17).



Brasil es uno de los cinco países que han logrado cerrar plenamente la brecha en el pilar del logro educativo, pese a que se posiciona en el puesto 90 a nivel global. Los países con peores avances son Paraguay (96) y Guatemala (110). De un total de 24 naciones analizadas en esta región en 2017, 18 han mejorado su puntuación general durante el último año, mientras que seis han retrocedido.



EFE