BBVA tendrá nuevo lema desde febrero

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, más conocido como BBVA, informó hoy que cambiará el próximo mes de febrero el lema que lo identificó por varios años, 'Adelante'. En su reemplazo, introducirá el nuevo: "Creando oportunidades".

Según informó esta entidad, el objetivo es "sintetizar el propósito de poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era".

Agregaron que "el nuevo lema, que se irá aplicando en todas las geografías y materiales de manera progresiva a partir del mes de febrero, permitirá a BBVA comunicar de manera coherente, sencilla y clara el nuevo propósito del banco", según expresó el director de Marca de BBVA, Carlos Pérez Beruete.

Además del lema, también se renovarán la imagen, identidad, sonido y propuesta de valor del banco.

Según el presidente de BBVA, Francisco González, no bastará con dominar las tecnologías exponenciales, ya que "habrá que creer y trabajar desde la transparencia y sin conflictos de interés, porque quien no se gane la confianza del cliente, no tiene espacio en el nuevo entorno".

De acuerdo con el BBVA, la única organización que mantendrá su marca será Garanti Bank, la franquicia turca del grupo.

EFE