Banco Mundial emitió el bono multipaís en caso de terremotos

El anunciado bono catastrófico multipaís, que había sido anunciado por el Banco Mundial contra terremotos en los cuatro países de la Alianza del Pacífico, fue finalmente emitido.



El título protegerá a Chile, Colombia, México y Perú con un 'colchón' de recursos, por US$ 1,36 mil millones, en un eventual desastre natural, de los cuales, a Colombia le corresponderían 400 millones de dólares.

"Esta es la mayor operación de cobertura de riesgo soberano y la segunda mayor emisión en la historia del mercado de bonos catastróficos. Es la primera vez que Chile, Colombia y Perú acceden a los mercados de capitales para obtener un seguro contra desastres naturales", indicó el Banco.



Para el organismo multilateral, la colocación del bono sería la mayor transacción de bonos catastróficos que ha hecho el Banco Mundial a la fecha.



Solo para ver la dimensión de esta operación, hay que recordar que "la cifra total de transacciones de riesgo que el banco ha facilitado a US$ 4.000 millones".



Para efectos de abordar las diferencias financieras en cada país, "la emisión está integrada por cinco clases de bonos del Banco Mundial: uno por Chile, otro por Colombia y otro por Perú, y dos por México". Este último, uno de los que más se ve afectado por estas catástrofes.



De acuerdo con las cuentas del Banco, con los bonos, Chile recibirá US$ 500 millones de dólares; Colombia US$ 400 millones, México US$ 260 millones y Perú US$200 millones en cobertura de riesgo.



ECONOMÍA EL TIEMPO