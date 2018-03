Banco de la República responde a críticas hechas por el FMI

07 de marzo 2018 , 07:54 a.m.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió sobre los mensajes confusos que el Banco de la República está enviando al mercado y dijo que “debería preparar comunicados que sean coherentes a lo largo del tiempo y que expliquen mejor la opinión de la Junta Directiva sobre las disyuntivas en materia de políticas”.

Algunos analistas del mercado también coinciden con las apreciaciones hechas por el FMI.



Camilo Pérez, gerente de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, sostiene que “de las 14 decisiones de política monetaria del ciclo más reciente, en siete hubo sorpresas, y los analistas no supimos lo que terminó haciendo el banco central... Los comunicados tienen mensajes que no son del todo claros”, dijo.



Pero Juan José Echavarría, gerente del Banco de la República, no comparte esas apreciaciones de que a la junta le falta coherencia entre lo que anuncia y lo que hace, aunque admite que sí deben mejorar las comunicaciones, algo en lo que los bancos centrales del mundo, incluido el de Colombia, trabajan.



Dijo también que en el mundo el debate es si se debe comunicar el futuro de la tasa de interés y que mientras algunos bancos centrales han optado por hacerlo de una manera fuerte, esto es, publicando una tasa futura con el riesgo reputacional que esto implica, en Colombia se hace de forma más suave.

“No siempre, pero a veces, comunicamos al mercado que estamos de acuerdo en que nuestra visión hacia el futuro es tal. Por ejemplo, en abril del 2017 dije que estábamos viendo una senda descendente de tasas y que la velocidad iba a depender de la información que se tuviera. Después señalé que íbamos a bajar 100 puntos básicos, y en la penúltima junta, que el ciclo (de recortes) había terminado. Bueno, pues es lo que hemos hecho”, insistió.



Enfatizó en que, con la información que tienen, van a estar quietos en las próximas juntas, aunque no están amarrados, pues si la inflación llega a 2,2 por ciento en un mes, bajarán las tasas.



Echavarría dijo que el FMI les recomendó, además, dedicarle un día entero a la elaboración del comunicado, pero que quizás no tuvo en cuenta que el ministro de Hacienda hace parte de la junta del Emisor, y eso dificulta la disponibilidad de tiempo para esa tarea.



