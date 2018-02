Hay recuperación en la economía, pero a ritmo lento, dice el Emisor

A menos de una semana para que el Dane revele los datos de crecimiento de la economía durante el año 2017, el Banco de la República mantuvo su pronóstico de 1,6 por ciento, en particular porque en el cuarto trimestre se habría presentado una desaceleración frente al trimestre anterior, situación que se explica por una base de comparación más alta en igual periodo del 2016 y por los efectos de la huelga de pilotos de Avianca.

Así lo refleja el documento de las minutas de la última junta directiva del Emisor, en el que se señala que, en todo caso, la estimación para el cuarto trimestre es mayor que la de la primera mitad del año, “lo que sugiere que la recuperación de la economía se está dando, pero a un ritmo lento”.



No obstante, para el 2018 la entidad se acercó, aunque sigue por debajo, a las más recientes proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que subió al 3 por ciento la estimación. En el caso del Emisor, se pronostica una expansión del PIB entre el 1,7 por ciento y el 3,7 por ciento, con 2,7 por ciento como el dato más probable.

La estimación se hizo teniendo en cuenta que habría una aceleración del crecimiento que es consistente con un panorama más favorable de términos de intercambio y de demanda externa que el observado en el 2017.



“Los mejores precios internacionales de materias primas también favorecerían la expansión de la inversión minera, lo cual estaría contribuyendo positivamente a un crecimiento leve de la demanda interna”, agregó la junta directiva del Banco de la República en el documento de política monetaria.



Según ese escrito, los codirectores de la entidad estuvieron de acuerdo en que con los datos observados el repunte económico todavía no se evidencia de forma clara.

“Sin embargo, las expectativas de los agentes empiezan a mejorar moderadamente. En particular destacaron el buen comportamiento de las exportaciones, lo cual contribuyó a un mejor resultado en el déficit en cuenta corriente del 2017”, agregó.

Impulso era necesario

En la decisión de reducir la tasa de interés de intervención a un nivel del 4,5 por ciento primó la visión de cuatro de los codirectores, quienes señalaron como conveniente no esperar para brindar un estímulo que puede ser importante para la economía.



Cuatro de los miembros de la junta votaron por recortar la tasa de interés, dijeron que en su concepto las cifras de actividad económica aún eran muy débiles, sin que hubiese evidencia de una recuperación.



“En esa medida, y dado que las proyecciones de inflación continúan mostrando una convergencia a la meta del 3 por ciento para el 2018, era conveniente hacer el recorte y no esperar para brindar un estímulo que puede ser importante para la economía”, recalcó el Emisor en las minutas.



Pero también este grupo de directivos indicó que el espacio para tal reducción no era muy amplio debido a los riesgos que aún existen de una convergencia más lenta de la inflación, y por ello decidieron que la disminución fuera de 25 puntos básicos.



En cambio, los demás integrantes sostuvieron que los riesgos de una convergencia más lenta de la inflación a su meta se habían incrementado desde la última reunión, en diciembre. Y agregaron que el ajuste del salario mínimo para este año, el aumento generalizado en los diferentes componentes de la inflación al final del año y la persistencia en la inflación de algunas canastas de bienes y servicios son algunas de las fuentes de mayor riesgo.

Petróleo: dura caída semanal

Los precios del petróleo cayeron este viernes más de un 3 por ciento, en una sesión en que los futuros del crudo estadounidense cerraron a menos de 60 dólares por primera vez desde diciembre, debido a la renovada preocupación por la creciente oferta.



Entre tanto, el barril de la referencia Brent, que utiliza Colombia, bajó casi un 9 por ciento en la semana, a 62,79 dólares, el nivel más bajo desde el 13 de diciembre, mientras que el WTI se derrumbó un 10 por ciento, su caída más profunda desde enero del 2016.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS