Banca internacional, en guardia ante el bitcóin

Una tras otra, diversas instituciones han alertado en las últimas semanas sobre los riesgos del bitcóin, la moneda virtual cuya cotización se disparó en el 2017 y que se ha convertido en el fenómeno financiero del momento.

Tras reguladores como la SEC de Estados Unidos o la CNMV española, les llega ahora el turno a grandes bancos internacionales. Mientras el sueco Nordea prohíbe a sus empleados el uso de bitcoines, y el Bank of America aconseja amablemente a todo aquel cliente que desee comprar este activo de alto riesgo acudir a otra entidad, el sector en España mantiene silencio y dice limitarse a observar la situación. El que ha ido más lejos por ahora es Nordea. El mayor banco del norte de Europa ha prohibido de forma expresa a sus 31.000 empleados tener o comerciar con la divisa virtual.



La decisión, que entrará en vigor el 28 de febrero, pretende ser una medida de precaución ante un activo extremadamente volátil. “Los riesgos son demasiado altos y la protección es insuficiente tanto para empleados como para el banco”, aseguró una portavoz.



A los empleados que ya posean bitcoines no se les exigirá su venta, aunque la entidad sueca preferiría que sí lo hicieran. A sus clientes, Nordea les recomienda que no comercien con divisas digitales. Su consejero delegado, Casper von Koskull, dijo en diciembre que el bitcóin era una construcción “absurda” que desafiaba toda lógica.



Otra entidad que también ha mostrado su preocupación es el danés Danske Bank. Este ha hecho algo muy parecido a lo de su rival sueco, pero sin una prohibición taxativa por ahora. “Somos escépticos respecto a las criptodivisas y recomendamos a nuestros empleados que no comercien con ellas, pero no hemos impuesto una prohibición”, aseguró la entidad.



Frente a la decisión de Nordea, el regulador sueco guarda silencio y se limita a afirmar que cada entidad debe decidir cómo aborda el fenómeno. Esta postura contrasta con la de reguladores de otros países, como el de EE. UU., que en una nota de diciembre pasado alertó del riesgo de fraude y manipulación asociado al bitcóin. El presidente de la CNMV, Sebastián Albella, admitió estar “muy preocupado” por este asunto y recomendó explícitamente a los inversores minoristas no comprar criptodivisas.



Por ahora, la Federación Bancaria Europea no ha aprobado ninguna legislación específica sobre bitcoines, pero, según dijo un portavoz a Bloomberg, se plantea que debería hacerlo en un futuro.



Al otro lado del Atlántico, Bank of America también ha mostrado señales claras de su escasa confianza en el mundo de las criptomonedas. “A los clientes que quieren comprar bitcoines les hemos dicho que pueden hacerlo, pero no en Merrill Lynch (la división de banca de inversión de Bank of America). Los usuarios deberían ser cautelosos con este tema”, dijo hace unos días su consejero delegado, Brian Moynihan.

