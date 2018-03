Cada día una persona cambia de sexo en su cédula

Entre el 2016 y enero del 2018, casi 800 personas solicitaron el cambio de sexo en su cédula en varias notarías del país. Y la cifra podría aumentar este año.

Esta posibilidad la abrió el Estado colombiano en el 2015, con el Decreto 1227 del Ministerio de Justicia. Desde ese año, han sido más de 1.100 personas quienes han solicitado el cambio en las notarías, que han recibido casi 50 millones de pesos por este concepto, ya que el costo actual del trámite es de 41.300 pesos.



Jairo Alonso Mesa, superintendente de Notariado y Registro, precisa que “desde el 2016 hasta enero del 2018 se han presentado 766 colombianos a solicitar e inscribir cambios de género, conforme al decreto que avaló la modificación”.



Y agrega que, según los datos recopilados, tres de cada cuatro corresponden a hombres que ahora en su cédula están identificados con la letra ‘F’ (femenino) en lugar de la ‘M’ (masculino).

Una de las primeras

Akemi Sofía Rave es estudiante de Historia en la Universidad de Caldas y, hasta hace una semana, candidata al Senado por el partido Alianza Verde. Si bien no obtuvo una curul en las elecciones legislativas, señaló que los 1.233 votos que recibió son el “inicio para construir una sociedad justa, sin discriminación ni violencia”.



Al referirse a sí misma, dijo que nació en Bogotá el milenio pasado, pero renació en Medellín hace casi tres años.



Ella fue una de las primeras que hizo fila en una notaría de la capital antioqueña para hacer el cambio de sexo en su cédula, apenas días después de expedida la normativa. “Lo hice recién salido el decreto, más o menos a finales de junio del 2015, y al principio fue complicado, porque en la primera notaría a la que fui no me recibieron el caso: supuestamente no sabían del decreto. Sin embargo, contacté a personas que conocían del tema, ya que no quería denunciar cada notaría a la que fuera”, contó.



Después de buscar mucho, halló una en la que sí conocían la norma y, aproximadamente en una hora, tenía lista la escritura pública. “Creo que hoy en día es posible hacer el trámite sin problemas, como cuando me cambié el nombre en el 2013: fue fácil, lo único demorado fue que la notaría tardó 15 días en expedir la escritura”, aseguró Akemi.



En efecto, actualmente hacer el cambio de sexo en la cédula es más sencillo de lo que se piensa. Según la Superintendencia, lo primero que se debe tener en cuenta es que tiene que hacerse ante un notario, a quien hay que presentarle tres documentos personales: copias simples del registro civil y la cédula, y una declaración bajo la gravedad de juramente que indique el deseo de hacer el trámite. A esto hay que sumarle el pago de rigor y esperar a que salga el documento.

Panorama regional

Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá son los lugares que lideran los registros con 344 aprobaciones entre los tres, que es casi el 45 por ciento del total.



Y aunque el cambio de hombre a mujer lidera las estadísticas, las solicitudes en el caso contrario (de mujer a hombre) aumentaron, lo que se reflejó en enero de este año, cuando se registraron 14 cambios, mientras que en el mismo mes del 2017 fueron 5, y en el del 2016, 9.



“En cuanto a la modificación de masculino a femenino, el procedimiento también se incrementó en enero de este año comparado con los dos anteriores, pues se contabilizaron 35 registros”, afirmó el Supernotariado.



No obstante, en cualquiera de los dos casos, las personas que pidieron el registro deberán esperar diez años para realizar una nueva solicitud de cambio de sexo en la cédula, y esto solo lo podrán hacer una tercera vez más.



Algo para resaltar es que si un ciudadano realiza el cambio no significa que pueda recibir beneficios en materia pensional. Por ejemplo, si un hombre cambia en su cédula el género de masculino a femenino debe seguir cotizando como masculino.



“Ahí no procede el reconocimiento, teniendo en cuenta que la finalidad del decreto no fue conceder derechos diferentes al cambio de sexo en la cédula, el libre desarrollo de la personalidad, derecho a la identidad, libertad sexual y de género”, precisa la Superintendencia.



Este es uno de los vacíos que quedaron tras la firma del decreto, así como la posibilidad de poner en la cédula otras categorías de identidad de género tales como transgénero o intersexuales, por mencionar dos.

Luz verde a los menores

Esta semana se aclaró otra duda que había quedado en la normativa del Minjusticia, y se abrió la puerta para que los menores de edad también puedan acceder al cambio de su sexo.



De hecho, en menos de un mes, tanto la Supernotariado como la Registraduría tendrán que tener lista una reglamentación que defina los puntos claves para que los menores de 18 años puedan hacer el ajuste del sexo en su documento, luego de que así lo ordenara un fallo de la Corte Constitucional que estudió el caso de una joven colombiana a quien no se lo aceptaron.



Colombia Diversa, que intervino en el proceso a favor de la menor, explicó que el alto tribunal otorgó la posibilidad para este caso en particular y, además, emitió una orden “con el fin de que se les informe a los notarios del país sobre esta sentencia y la posibilidad que tienen los niños y niñas trans de modificar su componente de sexo (...) Para esto, entre otras condiciones, deberán verificar la existencia de un consentimiento informado”.



Al respecto, el superintendente Mesa detalló que, efectivamente, “un fallo reciente obliga a que en 30 días se reglamente el proceso para que menores puedan cambiar de sexo (en la tarjeta de identidad), pero por ahora no se puede hacer”. Y añadió que la Corte especifica que la medida podría aplicar para quienes estén cerca de cumplir los 18 años, luego de dictamen médico.

En ningún lugar dice si se necesita el permiso de los padres, y eso será tarea nuestra a la hora de hacer la reglamentación FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, “en ningún lugar dice si se necesita el permiso de los padres, y eso será tarea nuestra a la hora de hacer la reglamentación”, complementó Mesa.



En cualquier caso, Colombia Diversa celebró esta decisión: “Es la segunda vez que la Corte protege los derechos de una persona trans menor de edad y que reitera el derecho al libre desarrollo de la personalidad de esta población, recordando que tienen ‘el derecho al reconocimiento de su particularidad y la exigencia de fijar su propia identidad ante sí y los demás’”.



Así las cosas, a mediados de abril próximo deberá salir a la luz pública esta normativa, con la cual –según conocedores del tema– el número de solicitudes del cambio de sexo en los documentos de identidad se incrementaría de forma progresiva.

SEBASTIÁN LONDOÑO VÉLEZ

EL TIEMPO

seblon@eltiempo.com

En Twitter: @SLondonoV