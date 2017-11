El PIB del sector constructor, un bache que se revertirá en 2018

El Dane reveló el dato del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre del 2017: creció 2 por ciento anual, es decir, 80 puntos básicos comparados con los reportes del segundo trimestre del 2017 y del tercer periodo del año pasado.



Sin embargo, el desempeño del sector constructor no fue el mejor: cayó 2,1 por ciento. Incluso, al mirar los datos por subsectores, solo obras civiles estuvo bien, pues aumentó 8,8 por ciento, mientras que edificaciones residenciales registró una variación de -4,5 por ciento.

Por el lado de las no residenciales, la situación no estuvo bien: el PIB bajó 27,4 por ciento. La presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Sandra Forero, le atribuyó lo sucedido a este último a la disminución del ritmo de obras de oficinas y comercio. En el caso de la vivienda, la directiva señaló: “Debemos entender que los proyectos se están vendiendo más despacio; además, el inicio de obras nuevas está en la misma línea y eso, obviamente, genera un impacto”. Sin embargo, la expectativa del negocio de vivienda de interés social es mejor. Según Forero, “a pesar de todo, este se mantiene. Caso contrario es el de los rangos medio y alto, que se han afectado”.



Aun así, las proyecciones para el 2018, según la dirigente, es que hay 150.000 unidades vendidas que aún no han iniciado obra. “Esto significa que se revertirá la tendencia y eso se verá en el empleo, la demanda de insumos y nuevas ejecuciones”. Forero reiteró que en el 2018 el rango medio, es decir, entre 100 millones y 321 millones de pesos, mejorará su comportamiento.



