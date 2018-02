Bajar costos de energía, uno de los motores de la competitividad

12 de febrero 2018 , 09:50 a.m.

“Es importante que todos los candidatos conozcan bien la economía del país que aspiran a gobernar. La tasa de tributación para empresas es de las más altas del mundo, este es un gran obstáculo para el crecimiento y la generación de empleo”.



Este es el trino que publicó el 27 de diciembre el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, quien anexó a su mensaje el Informe nacional de competitividad 2016-2017, revelado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC).

El tema, asociado a la productividad, se ha convertido en un asunto vital dentro de la agenda económica, pues, según expertos, un país es más competitivo en la medida en que su economía crece, debido a que la gente tiene empleo por la presencia de inversionistas que encuentran adecuadas condiciones para crear empresa. Es decir, esto permite más productividad, y se puede innovar y exportar más productos y servicios.



Sin embargo, de las 19 variables que revisó el CPC, el país solo tuvo avances en salud, educación e innovación empresarial, pero en las demás, como logística, hubo retrocesos. Entre tanto, el último informe del Foro Económico Mundial (FEM) muestra, por ejemplo, que Colombia retrocedió cinco puestos en el escalafón global y se ubicó en el puesto 66 entre 137 países. En una década solo avanzó dos puestos en competitividad.



Y si se observa el Doing Business, el retroceso fue mayor, pues el país bajó 22 puestos en los últimos nueve años.



En cuanto a la infraestructura, economías como la de Chile, Costa Rica, Panamá y México nos están tomando ventaja. Esto porque si bien Colombia ha formado parte de la tarea para contrarrestar el atraso de las vías de comunicación y las terminales, se ha visto frenada por los escándalos de contratación y los atrasos en los proyectos vitales de conexión.



Otros problemas



La corrupción (entendida como el abuso de poder o de confianza por parte de un actor para obtener beneficios personales o de un grupo determinado de poder, en perjuicio de la comunidad) es otro obstáculo para la competitividad de la economía, según indica el Foro Económico Mundial, dado que dificulta el ambiente para hacer negocios.



“Estudios comprueban que el fenómeno desestimula la inversión y el crecimiento económico, al tiempo que aumenta los niveles de desigualdad e incluso distorsiona los incentivos del sector público, reduciendo la eficiencia”, explica el Consejo de Competitividad. En consecuencia, en los escalafones mundiales los países más competitivos resultan ser los de bajos niveles de corrupción.

El índice general de competitividad (IGC) muestra que en el 2017 Colombia perdió siete posiciones y bajó al lugar 79 entre 138 países. A manera de ejemplo, se requieren cuatro trabajadores para producir el mismo valor agregado que uno en Estados Unidos.



“Es importante impulsar más la innovación porque las empresas no pueden seguir haciendo más de lo mismo”, manifiesta el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez Rivera. La excesiva focalización de las empresas en el mercado interno y la falta de innovación y productividad y diversificación, agrega Domínguez, seguirán impactando en coyunturas de bajos precios de materias primas si no se superan problemas estructurales.



Urgencia en innovación



El principal desafío que enfrenta el sector privado en el corto y el mediano plazo, según un informe del Dane, es utilizar nueva tecnología en los procesos productivos, porque el 90 por ciento de las compañías grandes no la explotan y el 95 por ciento de los emprendimientos recurren a la que se ha usado cinco años atrás.



Sin embargo, según el CPC, es alentador que se haya aprobado en el 2016 un documento –en conjunto con expertos internacionales y otros representantes privados– para incrementar el nivel de sofisticación, la tecnología y la diversificación de la industria.

Varias ideas

Aunque en los últimos ocho años la inversión pública en infraestructura aumentó del 1,2 al 3 % del PIB, el CPC y la Andi plantean, entre otras propuestas, una coordinación público-privada para asegurar la financiación de las vías 4G. Entre tanto, en la industria manufacturera las tareas vienen encaminadas a superar factores como la logística y los costos de energía, e incentivar las exportaciones. Dado que la energía eléctrica puede llegar a representar cerca del 20 % de los costos de producción, las recomendaciones se focalizan en una oferta eficiente, como el abastecimiento de gas natural a precios competitivos y el fomento de energías verdes.



