Cada mes, 42 vidas se han salvado en accidentes de tránsito

Las muertes vinculadas a los accidentes de tránsito comenzaron a ceder este año en Colombia, un fenómeno que llevaba varios periodos con un preocupante ascenso.



Es así como en el primer semestre del año se presentaron 256 víctimas fatales menos frente al mismo lapso del 2016. Mientras que entre enero y junio del año pasado hubo 3.275 muertes, en el mismo periodo del 2017 solo se registraron 3.019 víctimas fatales.

En otras palabras, los resultados de la primera mitad del año indican que se salvaron en promedio más de 42 vidas humanas por mes en las carreteras y ciudades del país.



Si bien las cifras positivas corresponden a los primeros seis meses del año, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, celebra ese resultado parcial por cuanto el país lleva –con excepción de una leve reducción en el año 2010– más de un década con una tendencia creciente en las muertes en accidentes de tránsito.



De hecho, el año pasado cerró con una cifra récord de 7.158 vidas perdidas, para un aumento del 4,78 por ciento respecto al 2015, cuando se presentaron 6.831 muertes en las vías, la cifra más alta hasta ese momento, según las estadísticas de la entidad.



“Es un récord histórico. Año a año (esas muertes) venían en aumento y por fin se logra una reducción”, aseguró el jefe de la cartera de Transporte.



Esos resultados, de acuerdo con el ministro, son “esperanzadores” y significan que “se están salvando vidas” y que “el programa ‘Salvemos vidas en la vía’ está funcionando”.



“Esta tendencia lo que muestra es que de pronto vamos a tener 600 muertos menos o un poco más en el año (...). El reto es disminuir aún más el número de muertos, yo espero que al final del año no sea un 7,8 por ciento, sino un 10 por ciento”, señala el funcionario, quien recordó que la meta inicial para este 2017 era un 5 por ciento en la reducción de muertes.



Pero además, las cifras positivas también se registran en los lesionados en accidentes de tránsito. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entidad adscrita al Mintransporte, reporta que en el primer semestre del año hay una reducción del 10,6 por ciento en el número de heridos.



Entre enero y junio pasado, este tipo de accidentes dejaron 16.749 personas lesionadas, para 1.977 casos menos frente al mismo periodo del 2016, cuando se registraron 18.726 heridos.

La causa de la reducción

Con excepción de ciudades como Manizales, Pasto y Santa Marta y actores viales como los motociclistas y peatones –donde las cifras de muertos y heridos siguen preocupando–, los resultados de este primer semestre son producto, según el Ministerio, de una sumatoria de estrategias que se han implementado.



Entre esas medidas están los convenios de circuitos de seguridad vial, que se empezaron a firmar este año con las 22 ciudades y áreas metropolitanas que reportan los mayores índices de accidentalidad.



Pero también tienen un importante aporte las campañas de sensibilización y el trabajo en señalización, la formación de actores viales, la detección de puntos críticos y la inversión en infraestructura.



Precisamente, en estos temas se vienen destacando ciudades como San Andrés, Neiva, Villavicencio y Bucaramanga, por lo cual no es casual que estén presentando, en su orden, los mayores logros en reducción de accidentalidad en la primera mitad del año.



Igualmente, tienen mucho que ver en los resultados del semestre los controles de la Policía de Tránsito al exceso de velocidad, a la alcoholemia y al cumplimiento de las normas de tránsito en las carreteras.



De hecho, de acuerdo con el ministro, dichos controles vienen siendo más rigurosos los fines de semana y los puentes festivos, cuando se han logrado los mejores resultados en reducción de muertes y lesionados en accidentes de tránsito en el país.



Así mismo, el funcionario destaca las acciones de la Superintendencia de Puertos y Transporte para garantizar que, en los largos trayectos, los vehículos de transporte de pasajeros cumplan con la exigencia de tener un segundo conductor.



El desafío ahora es mantener la reducción de las cifras de accidentalidad en lo que resta del año, algo que el ministro considera posible. Incluso, confía en que los indicadores en muertes y heridos en accidentes de tránsito seguirán mejorando a partir del próximo año, con la entrada en vigor de decisiones de su cartera, como la exigencia a los vehículos nuevos de tener sistemas airbags y frenos ABS, que los chasises cumplan con unas características de seguridad y presentar exámenes teóricos y prácticos para el trámite de la licencia de conducción nueva o el cambio de categoría en este documento.



Y aunque no es fácil mantener hasta el final del año la reducción de los indicadores de accidentalidad, el Ministerio de Transporte desde ya analiza el comportamiento de aquellas ciudades que no muestran reducciones y de los actores viales, como motociclistas y peatones, cuyas cifras de muertes y heridos continúan siendo preocupantes.

Con circuitos viales se atacan zonas críticas

Desde abril pasado, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entidad adscrita al Ministerio de Transporte, dio inicio a la estrategia de los circuitos viales Salvando Ando, la cual busca disminuir los accidentes de tránsito y los muertos y lesionados.



Esta iniciativa, que se ha puesto en marcha en cinco zonas, contempla acciones en la formación de actores viales, actividades pedagógicas sobre la importancia de la seguridad vial y las consecuencias de las imprudencias; obras temporales (resaltos, hitos, señalización, demarcación, tachuelas) y la firma de un Pacto por la Seguridad Vial, en el que las autoridades de los departamentos y municipios se comprometen con dar soluciones a los problemas más apremiantes en tránsito de sus regiones.



Con esta estrategia, la cual prioriza las regiones con alta accidentalidad y cuenta con el apoyo de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía (Ditra) y la Superintendencia de Puertos y Transporte, se espera intervenir en 157 municipios este año, de los cuales ya van 48.



“Con estas intervenciones empezamos a llamar la atención sobre el gran problema que tenemos de seguridad vial. Buscamos que, de manera articulada con las demás autoridades, se fortalezcan las labores para disminuir este flagelo”, señaló Ricardo Galindo, director de la Agencia.

Dónde están funcionando

Circuitos viales creados: Valle de Aburrá, con 10 municipios; Neiva, con 9; Ibagué y Girardot, con 10; Valle del Cauca, con 5; Eje Cafetero, con 14 municipios.



Los circuitos que faltan: Bucaramanga, con 4 municipios; Barranquilla, con 5; Cúcuta, con 5; Valledupar, con 8; Bogotá, con 14; Cartagena, con 7; Montería, con 10; Popayán, con 6; Santa Marta, con 4; Sincelejo, con 9; Tunja, con 13; Villavicencio, con 6; Alto Chicamocha, con 8, y Pasto, con 9 municipios.



EL TIEMPO*

* Concepto y redacción editorial Unidad de Contenidos Especiales de EL TIEMPO. Con el patrocinio del sector de Infraestructura del Transporte.